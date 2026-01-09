Técnico critica “nítida displicência” do Carlos Renaux na estreia do Catarinense: “menosprezamos o rival”

Bruno da Silva/O Município

O técnico Diego Corrêa não escondeu a frustração pela atuação do Carlos Renaux na estreia do Campeonato Catarinense nesta quinta-feira, 8. O Vovô, que disputa a elite estadual pela primeira vez em mais de quatro décadas, perdeu em casa para o Concórdia por 1 a 0. O rival tinha vários problemas por questões burocráticas e só teve 14 jogadores disponíveis, sendo alguns das categorias de base, mas, mesmo assim, venceu em Brusque.

"Entramos menosprezando a equipe do Concorde. Ficou nítida em 15 minutos a

displicência nos nossos atletas. E não é isso que a gente trabalhou durante a semana, dos nossos amistosos. A gente tem um grupo que foi escolhido a dedo, mas deixou a desejar muito de não fazer e não respeitar o esquema tático. O que pesou foi a falta de concentração", lamentou.

Diego criticou a falta de atenção e de concentração do grupo no jogo. Para o técnico, faltou um pouco de vontade dos jogadores. Ele chegou a fazer três alterações logo no intervalo, mas não foi o suficiente para a reação da equipe.

"Apesar de serem jovens de 16, 17, 18 anos, eles (time do Concórdia) têm vontade, são bem treinados. A nossa equipe é uma equipe bem qualificada, é uma equipe rápida, mas estava muito dispersa. Esse não é o grupo que a gente conhece, não é o grupo que a gente vem trabalhando. Hoje foi um dia triste para mim como treinador, para eles também, porque eles sabem da cobrança entre eles ali no vestiário. Apesar de ser um grupo jovem, mas o futebol é para quem quer, para quem tem vontade. E isso a gente não conseguiu implantar".



"Estava preocupado no aquecimento"



Segundo o técnico, ele já se preocupou com a postura do equipe muito antes do jogo, devido às informações de que o Concórdia tinha problemas para escalar a equipe.





"Para a comissão, antes do jogo, eu falei que o clima estava muito tranquilo. Não é o ambiente que a gente está acostumado, você sente. Eu estava preocupado desde o aquecimento, no vestiário ali, olhando o semblante. Já saí de casa preocupado, sabendo da dificuldade que tinha o Concórdia. Só que eles vinham por uma bola e foi o que aconteceu, porque o time não estava concentrado".



Foco total no clássico



O Renaux tem pouco tempo para "lamber as feridas" já que tem pela frente o clássico contra o Brusque no domingo, 11, às 19h30, na Arena Simon. Para Diego, esta é uma oportunidade de ouro para o time se provar.





"Faltou muito de entrega, de responsabilidade e agora não tem muito o que fazer. É descansar, já pensar no nosso próximo jogo, que é clássico. Vamos respeitar o Brusque, mas buscar os três pontos para conseguir o nosso objetivo. É o jogo da vida. Foi um dia para esquecer, e agora é só focar no Brusque, concentrar, para a gente fazer um bom jogo".

