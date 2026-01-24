Técnico deixa o Carlos Renaux na véspera da última rodada da primeira fase do Catarinense

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O técnico Diego Corrêa deixou o Carlos Renaux neste sábado, 24, na véspera da última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026.

Segundo o presidente do clube, Altair Heck, o Taico, a saída foi em comum acordo. Diego assumiu o clube durante a Série B do Catarinense 2025.

Após a demissão de Luis Carlos Cruz, em julho de 2025, o treinador de 40 anos saltou do time sub-17 direto para seu primeiro trabalho comandando um time profissional. Em apenas três jogos no comando da equipe, garantiu o histórico acesso à elite estadual e, depois, conquistou com o Vovô o inédito título da Série B do Catarinense, o primeiro em âmbito estadual do Renaux em mais de 70 anos.

No total, ele comandou a equipe em 16 jogos, cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas. O último jogo de Diego no comando do Renaux foi a vitória por 1 a 0 diante do Joinville, fora de casa.

O Renaux joga neste domingo, 25, diante do Marcílio Dias, às 18h. Em caso de vitória, o Vovô ainda pode escapar do quadrangular do rebaixamento.

O preparador físico Pedro Delfizio também deixou o clube. Quem comanda o Renaux neste domingo é Gabriel Nascimento, analista de Desempenho.