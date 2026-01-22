Técnico do Brusque admite oscilação e desgaste: “não somos um supertime que vai bater em todo mundo”

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Após três vitórias seguidas, o Brusque empatou em 1 a 1 nesta quarta-feira, 21, em confronto de invictos contra o Santa Catarina, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense 2026. Após o jogo, o treinador Higo Magalhães destacou as dificuldades impostas pelo rival, que dificultou muito o trabalho da equipe.

Segundo o técnico do Brusque, o desgaste físico e a lesão do lateral-direito Medeiros, que saiu ainda no primeiro tempo, dificultaram o trabalho do Brusque. Medeiros já substitui outro jogador machucado, Mateus Pivô, e, por isso, Higo precisou mudar a equipe taticamente, com a entrada do volante Alex Paulino em seu lugar.

"Começamos o jogo de forma consciente, por mais que o adversário tivesse um poder ofensivo interessante, bons jogadores e fizesse um jogo de risco sempre. Quando tivemos a vantagem, estávamos bem conscientes. Mas perdemos o Medeiros por lesão, tive que mudar totalmente a estrutura, deslocar o Ryan Santos (zagueiro) para uma função que ele tem dificuldade, ajustar o corredor central. No segundo tempo, faltou jogo. Biel e Bernardo foram um pouco anulados, aí o desgaste da sequência também atrapalha muito. Faltou jogo de construção. O adversário, pela qualidade dele, empurrou o nosso time para trás e a gente "aceitou". Era para ter empurrado o time para frente, provocar erro, mas fomos dando condição para o adversário e eles foram felizes em empatar o jogo".

O treinador do Brusque também avaliou que as alterações realizadas não tiveram o efeito esperado e que o ritmo do time baixou. "Os atletas que entraram nos jogos anteriores ajudaram muito. Hoje, nós, como coletivo, não conseguimos ter conexão, principalmente no segundo tempo, e aí entra muito o mérito também do adversário".

Utilização de Olávio

No segundo tempo, um dos jogadores utilizados foi Olávio, que começou o campeonato como titular, mas perdeu espaço. A torcida chiou em algumas ações do centroavante, e Higo reforçou a confiança no jogador.

"Contamos com o apoio do nosso torcedor para ter paciência também nesse processo. Para que, daqui a pouco, ele volte a fazer gols e nos ajudar com aquilo que nós esperamos".

"Do outro lado tem um adversário"

Higo admite que, na parte ofensiva, o time ficou "muito distante e descompactado" e que os médios, que normalmente são os protagonistas do Brusque, tiveram dificuldades para participar do jogo na segunda etapa. Além do cansaço, o time não contou com Gazão, suspenso.

Apesar da atuação abaixo, Higo descarta que o time estava desatento ou menos focado por já estar classificado ao mata-mata. "Vai ter dia que vamos conseguir e outros não. Do outro lado tem um adversário e não somos um "supertime" que vai bater em todo mundo".

Negociação de Biel

O técnico foi questionado sobre a possível saída de Biel, autor do gol quadricolor no jogo, para o Sport, após o Estadual, mas disse desconhecer a negociação e trata como boato.

"Soube pela imprensa no vestiário. Por enquanto, não tem nada. Nós contamos com o Biel normalmente. O jogador está com a cabeça focada aqui. Então, não posso nem responder alguma coisa, porque o que eu recebi em termos de informação foi isso. A partir da manhã, se vir algo diferente, vou conseguir responder de forma diferente".

O Brusque lidera o grupo A com 11 pontos faltando uma rodada para o fim da primeira fase. No domingo, 25, o Quadricolor visita o Criciúma, às 18h.