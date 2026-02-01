Técnico do Brusque revela que jogadores tiveram intoxicação alimentar antes do jogo em Concórdia

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Alguns jogadores do Brusque, como o atacante Clinton, que foi expulso no primeiro tempo, tiveram problemas de intoxicação alimentar antes do jogo contra o Concórdia neste domingo, 1º. A partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026, no Domingos Machado de Lima, terminou empatada em 0 a 0.

A informação foi confirmada pelo técnico do Brusque, Higo Magalhães. "Alguns atletas tiveram intoxicação alimentar. Estávamos preocupados devido ao calor intenso, que desgasta muito. O Clinton estava em uma situação preocupante antes do jogo, assim como outros atletas", conta.

Clinton, um dos destaques do Brusque na competição, levou um cartão vermelho no primeiro tempo após acertar o zagueiro Barboza, do Concórdia, no peito. Higo lamentou a expulsão, já que, além de ter que jogar com um a menos por mais de 50 minutos, perde o atacante para o jogo de volta. Apesar disso, ele elogiou a postura do time.

"Foi uma tomada de decisão errada, no calor do jogo. É um jogador jovem, que está amadurecendo. Mas conseguimos responder bem e manter a competitividade".

Higo admitiu que o time começou mal, mas que melhorou após o intervalo, mesmo com 10 x 11. "Nosso primeiro tempo foi bem aquém do que estamos acostumados a fazer. Estávamos lentos. Com a expulsão, o jogo mudou e nos acertamos, principalmente após o intervalo, para ter mais mobilidade. Nossos médios se encontraram no jogo e, automaticamente, a qualidade melhorou. Dentro das circunstâncias, precisávamos nos manter vivo. Vamos recuperar os atletas para fazer um jogo muito forte em casa

Os laterais-direitos Léo Ataíde, que foi titular, e Ítalo, que entrou no segundo tempo, estrearam pelo Brusque. Higo justificou a escolha por não ter outros jogadores da posição disponíveis – Mateus Pivô foi negociado e Medeiros está lesionado.

"Sabíamos que o Léo teria dificuldade, estava há muito tempo sem jogar. Ele vai crescer junto com a equipe. Escolhemos ele pela característica de mais força. O Ítalo é mais posicional. Com um jogador a menos, o Léo pediu para sair e o Ítalo conseguiu entregar bem dentro das possibilidades".

Sequência do Catarinense

O jogo de volta entre Brusque e Concórdia acontece no próximo sábado, 7, na Arena Simon, às 19h30. Quem vencer segue na busca pelo título. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O vencedor do confronto de quartas de final avança para enfrentar Chapecoense ou Criciúma — o Verdão venceu a ida fora de casa, por 2 a 1. Já o perdedor joga a Taça Acesc 70 anos, que dá uma vaga à Copa do Brasil.