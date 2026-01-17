Técnico do Carlos Renaux explica dispensas e projeta luta contra o rebaixamento

Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux empatou por 1 a 1 neste sábado, 17, com o invicto Camboriú pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026 na Arena Simon, em Brusque. Apesar do primeiro gol marcado e do primeiro ponto conquistado, o Vovô, com o resultado, fica muito perto do quadrangular do rebaixamento, que será disputado pelos dois últimos de cada grupo.

Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase e, no momento, o Carlos Renaux está a três do quarto colocado do grupo B, o Criciúma, que ainda joga na rodada.

Após o jogo, o técnico do Carlos Renaux, Diego Corrêa, explicou que a estratégia para o jogo foi, inicialmente, ser um pouco mais conservador devido ao esquema tático do rival, com muitos jogadores no meio-campo, e também para evitar sofrer um gol cedo, já que o Camboriú havia marcado antes dos 15 minutos nas três primeiras rodadas.

Diego elogiou a atuação do equipe, mas admitiu que o resultado não foi o ideal devido à falta de tranquilidade para finalizar as jogadas e também de um pouco de maturidade do elenco. Neste jogo, o Renaux conseguiu marcar pela primeira vez, mas graças a um gol contra do zagueiro Tom. Logo depois, o Camboriú teve um pênalti, que, inicialmente foi defendido pelo goleiro Edson, mas foi cobrado novamente por invasão de um jogador tricolor. Na segunda chance, João Choco marcou para a Cambura.

"A gente fica chateado. Poderíamos aproveitar melhor o fator casa até para dar uma "levantada" na competição. O futebol é decidido nos detalhes. Se tivermos duas, três chances, a gente tem que fazer. Falta um pouco de maturidade e de experiência. Não quero apontar culpados, mas é um grupo jovem, muitos nunca jogaram essa competição".

Dispensas e reforços

Nos últimos dias, o Renaux acabou dispensando quatro jogadores — o centroavante Jefferson Tavares, titular nas outras partidas, o atacante Golden, o meia colombiano Almer Salas e o lateral-esquerdo Pedro Emídio. O técnico explicou as saídas dos atletas.

"Futebol é resultado. Você olha o material do atleta, assiste os jogos, liga para os treinadores, tira

referência antes de contratar, mas, infelizmente eles não entregaram o que a gente precisava. Às vezes o atleta vem para uma cidade e não consegue se adaptar, não consegue entregar, às vezes é por problema familiar, então são vários fatores. Pela experiência, já que eles são jogadores mais velhos, a gente esperava que eles tomassem à frente. Por decisão da diretoria, foi feita essa decisão".

Com a situação complicada e com vários jogadores no Departamento Médico — Mococa, Guilherme Silva, Rafael e Wellington Rocha, titulares do time, devem ficar um tempo fora –, Diego admite que a chance do Renaux disputar o quadrangular do rebaixamento é grande e que reforços são necessários.

"Eu acredito muito no nosso elenco, mas a gente não tinha muita margem de erro e também tem a questão das lesões. A gente vem evoluindo. Falta pouquinho mais de maturidade, uma ou outra peça com experiência, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é permanecer na Série A".

Na quarta-feira, 21, pela penúltima rodada da primeira fase, o Renaux volta a ação diante do Joinville, na Arena Joinville, às 19h.