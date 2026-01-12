Técnico do Carlos Renaux lamenta pouca criação apesar da iniciativa contra o Brusque: “faltou tranquilidade”

CA Carlos Renaux/Divulgação

O Carlos Renaux tomou a iniciativa na maior parte do jogo, mas perdeu para o Brusque por 1 a 0 no clássico da cidade neste domingo, 11, na Arena Simon, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2026. Assim, o Vovô segue zerado na competição e sem marcar gols, o que deixa a equipe já perto do quadrangular do rebaixamento.

Técnico do Renaux, Diego Corrêa elogiou a postura do time após as críticas pela performance na estreia diante do Concórdia. Apesar disso, ele admitiu que faltou tranquilidade para finalizar as jogadas, já que a equipe exigiu muito pouco do goleiro Nogueira, mesmo jogando com um a mais desde os 8 do primeiro tempo, após a expulsão de Alisson Cassiano.

"Hoje deu para ver que os jogadores realmente se entregaram, mas falou a bola entrar. Nos 90 minutos, a nossa equipe não deixou de pressionar mesmo contra uma equipe qualificada como a do Brusque. Jogamos de igual para igual diante de um time de maior orçamento. Não conseguimos quebrar as linhas ou fazer jogadas individuais. Com um jogador a mais, a gente estava conseguindo propor, o Brusque não conseguiu jogar, eles abaixaram a linha. É onde faltou um pouquinho mais de tranquilidade para a gente definir e empatar para abrir o jogo".

"Não vamos deixar de jogar"

Diego ainda garantiu que, mesmo com os resultados desfavoráveis, o Renaux vai continuar tentando propor o jogo em busca de seus objetivos.

"Enquanto eu estiver no comando do Carlos Renaux, não vamos deixar de jogar. A gente não baixa a linha de marcação e a gente propõe o jogo, o grupo está preparado para isso. Mas, quando a gente tiver oportunidade, precisamos fazer os gols".

Para melhorar no terço final e aumentar a produção ofensiva, o treinador acredita que os jogadores precisam sair de sua "zona de conforto" em campo.

"A gente trabalhou durante a semana, apesar do pouco tempo, essa movimentação, sair da zona de conforto. Precisamos de um pouquinho mais de maturidade e tranquilidade na frente do gol. Existe uma ansiedade, aquela cobrança para sair o gol. Mas precisamos acreditar e ele vai sair".

Risco de rebaixamento

Apesar da dificuldade na tabela de classificação, Diego mantém as esperanças. Faltam quatro jogos para o fim da primeira fase do estadual e, para avançar ao mata-mata decisivo, o Renaux precisa terminar entre os quatro primeiros da chave.

"A gente ainda tem chances, só que a gente sabe que vai encurtando, é um campeonato duro. Poderíamos ter somado no mínimo quatro pontos nos dois primeiros jogos se tivéssemos feito o dever de casa contra o Concórdia e convertido as chances hoje, pelo que a equipe propôs. Mas assim é o futebol", analisou.

O Renaux tem mais um desafio duro na próxima rodada diante do atual campeão Avaí na quarta-feira, 14. O duelo na Ressacada, em Florianópolis, inicia às 21h30.