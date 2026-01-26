Técnico do Carlos Renaux não prevê revolução no elenco para o quadrangular: “já aconteceu o que tinha que acontecer”

Bruno da Silva/O Município

O Carlos Renaux encerrou a primeira fase do Campeonato Catarinense 2026 com uma derrota diante do Marcílio Dias neste domingo, 25, por 4 a 2, na Arena Simon, em Brusque. A equipe terminou na última colocação do grupo B, com quatro pontos, e vai disputar o quadrangular do rebaixamento.

Quem comandou o time foi Gabriel Silveira, que era analista de Desempenho e foi promovido à função de técnico após a saída de Diego Corrêa na véspera do jogo. O Renaux chegou a sair na frente do placar, levou a virada e ainda fez o 2 a 2 antes de sofrer os últimos dois gols do jogo.

Para o técnico do Carlos Renaux, a semana de treinamento que o time terá pela frente até a estreia no quadrangular no próximo fim de semana será importante para ajustes.

"A gente conseguiu sair na frente, faltou um pouquinho para nós controle depois do gol. Quando estamos bem, nós temos que estender esse momento. No momento que o adversário nos pressiona, a gente tem que saber sofrer, saber se defender, saber se entregar. Com o tempo, treino e alguns mecanismos dentro do jogo, a equipe vai começar a se encaixar um pouco melhor", acredita.

Saída de Diego

Um dos motivos da saída do antigo treinador foi a reintegração do atacante Jefferson Tavares. Sobre o assunto, Gabriel preferiu não opinar.

"Isso é uma questão da direção, não tenho nenhuma informação do que aconteceu, só estava presente no grupo, mas não foi decisão que foi passada por mim", disseo novo técnico do Carlos Renaux. Tavares foi utilizado no segundo tempo do jogo.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

"Vai ser um campeonato diferente"

Em relação à disputa do quadrangular, Gabriel acredita que os resultados até então não terão tanto impacto e que tudo pode mudar.

"Vejo que vai ser um campeonato a parte. Os jogos vão ser nos fins de semana, vai dar um tempo maior para a gente pelo menos treinar, para a gente tentar alguma coisa diferente. Futebol é bom por causa disso, tem que estar sempre se reinventando e tentando vencer o adversário", disse.

Gabriel não acredita em muitas mudanças no elenco do Renaux. "Não sei se vai ter mudança, porque já aconteceu o que tinha que acontecer. O Renaux tem uma identidade com esses jogadores aqui que a gente vai tentar resgatar".

Além do Renaux, Marcílio Dias, Joinville e Figueirense disputam o quadrangular e apenas um se mantém na elite. Na estreia, o Vovô recebe o Furacão no sábado, 31, ou domingo, 1º. A federação ainda não definiu datas e horários.