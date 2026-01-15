Técnico explica mudanças na escalação do Brusque após vitória contra o Figueirense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque fez sua melhor atuação no ano até agora nesta quarta-feira, 14, para vencer o Figueirense por 2 a 1 na Arena Simon, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2026. Após uma pressão inicial do Furacão, o Quadricolor marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e depois administrou a vantagem na etapa final jogando diante de sua torcida. O técnico Higo Magalhães realizou novamente mudanças na escalação do Brusque.

Ele retomou o esquema com três zagueiros, além de montar um meio-campo com três "camisas 8" e um ataque mais leve, já que Luizão, que marcou o segundo gol da partida, entrou na vaga de Olávio.

Segundo o treinador, a estratégia foi baseada no estudo do rival. "Primeiro que a gente tinha conseguido visualizar principalmente os movimentos atacantes do Figueirense. Tínhamos que "esticar" um pouco mais a linha, porque eles davam amplitude com os laterais. Se a gente fizesse uma linha de quatro, com certeza absoluta, eles iam sobrecarregar o lado. E a linha dos três médios foi escolhida pela qualidade de jogo, pelo senso de agressividade pelo centro do campo. No jogo contra o Carlos Renaux, nós sofremos um pouquinho pelo centro do campo. A gente queria ter essa agressividade sem bola e, ao mesmo tempo, ter a qualidade de jogo. E aí os três têm muita qualidade e muitas combinações", detalhou.

No ataque, Clinton teve um pouco mais de liberdade com o novo esquema. Segundo o técnico, o nigeriano, que fez a jogada do primeiro gol, marcado por Biel, teve menos obrigações defensivas em relação a quando joga aberto e, assim, evitou o desgaste, guardando fôlego para jogadas agudas.

Além das características do rival, o esquema de três zagueiros deu mais liberdades para os alas Medeiros e Raimar, elogiados por Higo após o jogo. Segundo o treinador, o elenco tem poucos jogadores de velocidade e, com essa formação, a dupla conseguiu ser mais presente no ataque.

"Dá gosto de ver o que eles fizeram hoje"

Higo ainda destacou o empenho dos jogadores para assimilar as mudanças de estratégia jogo a jogo. "Por mais que a gente consiga elaborar alguma coisa em termos de estratégia, se os atletas não tiverem o senso de cumprimento de plano, não adianta nada. Então, eu dou todo o método aos atletas, por potencializar o jogo deles e por acreditar naquilo que nós estamos tentando construir juntos. Dá gosto de ver o que eles fizeram hoje".

Apesar dos elogios e do ótimo início de campeonato, com sete pontos conquistados em três jogos, Higo prega cautela.

"Ainda não conseguimos nem o nosso primeiro objetivo, que é a classificação (para o mata-mata). Então, nós temos que ter os pés no chão, continuar trabalhando da mesma forma, com muita humildade, com muito empenho e dedicação, como eles têm tido. Nós somos muito "chatos" e cobramos o tempo todo. Mas os jogadores têm entendido. Temos que ter humildade, porque se a gente sábado tem outra batalha. Se não fizer acontecer de novo, daqui a pouco as coisas podem virar", alertou.

O Brusque divide a liderança do grupo A com o Camboriú, com sete pontos. No próximo sábado, 17, o Quadricolor entra em campo pela quarta rodada diante do Barra, na Arena Barra, às 19h30.