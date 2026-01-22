Treinador do Carlos Renaux mantém esperança e destaca merecimento após triunfo contra o JEC

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux conseguiu sua primeira vitória em mais de 40 anos na elite estadual ao derrotar o Joinville nesta quarta-feira, 21, na Arena Joinville, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense 2026.

Com o triunfo, o Vovô vai à última rodada com chances de escapar do quadrangular do rebaixamento desde que o Figueirense não vença o Concórdia fora de casa ou o Criciúma perca para o Camboriú nesta quinta-feira, 22.

Após o jogo, o treinador Diego Corrêa destacou que o time entrou em campo com uma estratégia diferente das partidas anteriores devido à situação do rival, que só tem um ponto na competição e estava muito pressionado. Para o técnico, a grande mudança em relação aos outros jogos foi que o time converteu a chance que teve. Arouca marcou o gol do triunfo do Renaux no Norte do estado.

"Sabemos que o JEC está sofrendo pressão da torcida. Abaixamos as linhas e, no contra-ataque, a gente sabia que a gente poderia matar o jogo. Nossa equipe vinha sempre propondo o jogo e pressionando, mas o gol não vinha saindo. Mas a gente está bem focado e merecia essa vitória pela entrega de todos. Hoje, o que conseguimos foi colocar em prática o que treinamos na semana, que era sair em velocidade nos contra-ataques. E, assim, conseguimos o nosso objetivo".

Situação

Com quatro pontos, o Renaux está na quinta colocação do grupo B, mas Barra, que tem três, Figueirense, com seis, e Criciúma, com sete, ainda jogam na rodada e podem definir o futuro do time para a rodada final. "A gente não deixa de trabalhar e lutar e peço para o torcedor acreditar", disse Diego na coletiva.

O Renaux recebe o Marcílio Dias na última partida da primeira fase. O jogo na Arena Simon está marcado para domingo, 25, às 18h.