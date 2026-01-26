Treinador elogia “grande jogo” do Brusque contra o Criciúma: “não tem como sair irritado”

Brusque FC/Reprodução

O Brusque empatou contra o Criciúma por 3 a 3, fora de casa, na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026. Apesar do gol sofrido no fim, que definiu a igualdade, o Quadricolor segue invicto e avança ao mata-mata na liderança do grupo A.

Treinador do Brusque, Higo Magalhães elogiou o adversário e a qualidade do jogo. Ele ainda destacou a mentalidade e esforço dos jogadores, que foram cobrados pela postura no segundo tempo no empate da rodada anterior, contra o Santa Catarina.

"Enfrentamos um grande adversário, com muitos jogadores de muita qualidade. Acredito que foi um dos melhores jogos da competição, talvez o melhor. Fizemos um grande jogo. Pela forma como foi o jogo, não tem como sair irritado pelos três gols sofridos. Somos um time encorajado a jogar. Foi um belo espetáculo".

Sequência da competição

Nas quartas de final, o Brusque enfrenta o Concórdia. O jogo de ida acontece no Oeste do estado, no sábado, 31, ou domingo, 1º.

"Vamos chegar fortes para o momento decisivo da competição. Mas zera tudo, inicia um novo campeonato. Ninguém pode errar", alerta o técnico.

Com uma semana de descanso após jogos consecutivos na primeira fase, Higo espera conseguir recuperar a forma física do elenco.

Além disso, ele adverte sobre as armadilhas do mata-mata. "Precisamos minimizar os erros naquilo que podemos controlar. Você pode fazer um grande jogo em uma fase final do mata-mata contra um adversário forte, mas errar nos momentos cruciais e acabar eliminado. Nosso time é jovem e vai ganhar maturidade ao longo do tempo".