Última chance: Carlos Renaux e Joinville fazem duelo crucial na luta contra o rebaixamento no Catarinense

MT foi reserva contra o Camboriú, mas pode voltar ao 11 titular | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Piores equipes da primeira fase até agora, Carlos Renaux e Joinville se enfrentam na Arena Joinville nesta quarta-feira, 21, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. O duelo inicia às 19h.

Renaux e JEC têm um ponto cada e ocupam as últimas colocações de seus grupos. O Vovô está em situação ainda mais complicada, já que está a cinco do Figueirense, quarto colocado do grupo B, faltando apenas dois jogos para o fim da primeira fase. Já o Coelho tem três a menos que o Concórdia, que é o quarto do grupo A.

No ano passado, as equipes se enfrentaram na Copa Santa Catarina, com uma vitória para cada lado. O Renaux fez 2 a 0 jogando em casa, enquanto o JEC aplicou 4 a 2 na Arena Joinville. Na história, as equipes duelaram 27 vezes, com 17 vitórias do Coelho, duas do Vovô e oito empates.

Situação delicada

Após o empate diante do Camboriú na última rodada, onde o Renaux saiu na frente e sofreu o gol pouco depois após um pênalti inicialmente defendido ter sido cobrado novamente por invasão, o técnico Diego Corrêa admitiu que a situação é praticamente irreversível e que o Vovô terá que disputar o quadrangular do rebaixamento.

As chances matemáticas, porém, ainda existem, e só uma vitória na Arena Joinville pode manter a equipe com chances. “Eles vêm na mesma situação que a gente, tentando encaixar. Tomara que não seja contra a gente, mas é uma equipe que vai brigar para não cair também. A gente vem evoluindo, não falta entrega ou vontade”.

Antes do último jogo, o Renaux dispensou quatro jogadores, incluindo o atacante Jefferson Tavares, que havia sido titular nos três jogos anteriores. O Renaux ainda tem uma série de jogadores machucados, o meia-atacante Mococa, os laterais Guilherme Silva e Rafael e o zagueiro Wellington Rocha, que não devem ficar à disposição ainda por um tempo. Guga e Welves estão pendurados.

O principal problema do time segue sendo o ataque. Até agora, o único gol do Carlos Renaux, diante do Camboriú, foi contra, do zagueiro Tom. “Se tivermos duas, três chances, a gente tem que fazer. Falta um pouco de maturidade e de experiência. Não quero apontar culpados, mas é um grupo jovem, muitos nunca jogaram essa competição”, disse o treinador, que admite a necessidade de reforços.

Diego deve escalar o time com: Edson; Arouca (Mineiro), Tiago, Zamora, Gerson; Vitor Carré, Mello (Ruan), Patrício Núñez (MT), Guga; Cássio, Welves.

Sob forte pressão

O Joinville encerrou a temporada de 2025 com esperanças após chegar à final da Copa Santa Catarina, com vaga garantida à Série D e para a Copa do Brasil, mas a realidade é que um rebaixamento à segunda divisão estadual está cada vez mais possível. A equipe vem de derrota por 3 a 1 para o Santa Catarina e, caso não vença o Renaux, pode ter a vaga para o quadrangular do rebaixamento confirmado.

Terceiro maior campeão estadual, com 12 títulos, o JEC não joga a segunda divisão estadual desde 2007. Recém-contratado, o técnico Cristian de Souza vai para o terceiro jogo e, apesar da ameaça, segue com esperanças de tirar o time do quadrangular do descenso.

“Nossos adversários são Marcílio Dias e Concórdia e a gente segue precisando da mesma pontuação da última rodada (por causa dos tropeços dos rivais). Viemos para tentar organizar e passar para eles o caminho, para sermos mais sólidos defensivamente. Eu tenho que acreditar. Com uma vitória e com os resultados nos ajudando, a gente volta para o campeonato”.

O atacante Da Silva saiu com problemas físicos no último jogo, mas deve estar à disposição para o duelo com o Renaux. O JEC deve jogar com: Thiago; Toty, Brendon Lucas, Guti, Gabriel Paris; Johnny Douglas, Rickson (Fernando Neto), Juliano; Lucas Lopes, Iago Dias (Yuri Souza), Da Silva.

Arbitragem

Fernando Henrique de Medeiros Miranda apita o jogo, auxiliado por Alex dos Santos e Renan Rodrigues Alves. O quarto árbitro é Everton Schilling. A equipe do VAR é formada por Rafael Traci e Adriano Roberto de Souza.

Transmissão

O jogo tem transmissão ao vivo do canal do Sportynet na TV fechada e no Youtube.