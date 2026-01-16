Um time em alta, outro em baixa

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC, Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Esse Campeonato Catarinense é tão diferente que ontem, depois de nove dias, chegamos à metade da primeira fase. Não tem muito tempo pra respirar, no final de semana que vem já vamos falar dos classificados e de quem vai disputar o temido quadrangular do rebaixamento. E com nove pontos disputados, o time do Brusque chega a uma situação bem tranquila para avançar, enquanto que o Carlos Renaux, sem pontuar e sem marcar gol, não tem mais espaço para errar.

O Brusque vem fazendo a sua parte. Por mais que não esteja jogando um futebol brilhante (e ninguém nesse campeonato está), os sete pontos lhe colocam em condição de já garantir vaga no mata-mata com uma vitória amanhã contra o Barra em Itajaí. O técnico Higo Magalhães claramente ainda lida com algumas situações de limitações de plantel, como a falta de um substituto de velocidade para Clinton.

O jogador tem sido decisivo até agora, mas não consegue manter o ritmo o jogo todo. E quando é trocado, o time sente imediatamente. Mesmo assim, veio a vitória contra o Figueirense e a liderança do Grupo A. A tendência é de uma classificação sem sustos e com condições de controlar o desgaste do elenco.

O mesmo não dá pra falar do Carlos Renaux. O plantel é bem aquém da qualidade exigida para a divisão, principalmente na frente, onde o único jogador que apresentou qualidade até agora é o meia MT.

Fica difícil desenhar uma recuperação do time quando tantos erros ofensivos acontecem. Contra o Concórdia, vi uma das piores atuações dos últimos tempos contra um adversário destruído pelos desfalques . Já c ontra o Brusque, por exemplo, a equipe não conseguiu se organizar com um jogador a mais em campo por 40 minutos. O jogo de amanhã é decisivo, contra o bom time do Camboriú, que jogará para se classificar com antecedência. Em caso de nova derrota, o time poderá se preparar para o quadrangular do rebaixamento. Se tem momento de reação, ele é agora.

Dérbi

Um ótimo público compareceu ao Gigantinho para acompanhar o encontro entre Brusque e Renaux e fez uma linda festa. Fico feliz em ver que o dia que a cidade celebrou a presença dos dois clubes na primeira divisão terminou com casa cheia e sem nenhuma confusão. É assim que tem que ser.

Vôlei

Hoje é dia de Abel Vôlei em quadra pela Superliga B, no seu primeiro jogo em casa no ano. Depois de uma vitória dramática em cinco sets contra Chapecó, hoje o time brusquense entra em quadra contra o Flamengo. A Abel até agora está invicta na primeira fase e vai aparecendo com boas chances de brigar pelo acesso.