Veja a tabela detalhada do quadrangular do rebaixamento do Catarinense

Carlos Renaux estreia diante do Figueirense, em casa

Bruno da Silva
Cássio em Carlos Renaux x Marcílio Dias
Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 26, as datas e horários do quadrangular do rebaixamento do Catarinense 2026.

Carlos Renaux, Figueirense, Joinville e Marcílio Dias disputam o quadrangular e três serão rebaixados.

O jogo de abertura do quadrangular para o Renaux é diante do Figueirense na próxima segunda-feira, 2, ás 19h, na Arena Simon.

O time da capital, melhor dos quatro na primeira fase, parte com um ponto no quadrangular. Os outros três iniciam zerados.

Confira a tabela completa

Primeira rodada

Segunda-feira, 2
19h Carlos Renaux x Figueirense

Terça-feira, 3
20h Joinville x Marcílio Dias

Segunda rodada

Sexta-feira, 6
20h Figueirense x Joinville

Segunda-feira, 9
20h Marcílio Dias x Carlos Renaux

Terceira rodada

Sexta-feira, 13
20h Marcílio Dias x Figueirense
20h Joinville x Carlos Renaux

Quarta rodada

Domingo, 22
15h Figueirense x Marcílio Dias
15h Carlos Renaux x Joinville

Quinta rodada

Domingo, 1º de março
15h Carlos Renaux x Marcílio Dias
15h Joinville x Figueirense

Sexta rodada

Sábado, 7 de março
15h Marcílio Dias x Joinville
15h Figueirense x Carlos Renaux

