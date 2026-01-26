Veja a tabela detalhada do quadrangular do rebaixamento do Catarinense

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 26, as datas e horários do quadrangular do rebaixamento do Catarinense 2026.

Carlos Renaux, Figueirense, Joinville e Marcílio Dias disputam o quadrangular e três serão rebaixados.

O jogo de abertura do quadrangular para o Renaux é diante do Figueirense na próxima segunda-feira, 2, ás 19h, na Arena Simon.

O time da capital, melhor dos quatro na primeira fase, parte com um ponto no quadrangular. Os outros três iniciam zerados.

Confira a tabela completa

Primeira rodada

Segunda-feira, 2

19h Carlos Renaux x Figueirense

Terça-feira, 3

20h Joinville x Marcílio Dias

Segunda rodada

Sexta-feira, 6

20h Figueirense x Joinville

Segunda-feira, 9

20h Marcílio Dias x Carlos Renaux

Terceira rodada

Sexta-feira, 13

20h Marcílio Dias x Figueirense

20h Joinville x Carlos Renaux

Quarta rodada

Domingo, 22

15h Figueirense x Marcílio Dias

15h Carlos Renaux x Joinville

Quinta rodada

Domingo, 1º de março

15h Carlos Renaux x Marcílio Dias

15h Joinville x Figueirense

Sexta rodada

Sábado, 7 de março

15h Marcílio Dias x Joinville

15h Figueirense x Carlos Renaux