Veja a tabela detalhada do quadrangular do rebaixamento do Catarinense
Carlos Renaux estreia diante do Figueirense, em casa
A Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 26, as datas e horários do quadrangular do rebaixamento do Catarinense 2026.
Carlos Renaux, Figueirense, Joinville e Marcílio Dias disputam o quadrangular e três serão rebaixados.
O jogo de abertura do quadrangular para o Renaux é diante do Figueirense na próxima segunda-feira, 2, ás 19h, na Arena Simon.
O time da capital, melhor dos quatro na primeira fase, parte com um ponto no quadrangular. Os outros três iniciam zerados.
Confira a tabela completa
Primeira rodada
Segunda-feira, 2
19h Carlos Renaux x Figueirense
Terça-feira, 3
20h Joinville x Marcílio Dias
Segunda rodada
Sexta-feira, 6
20h Figueirense x Joinville
Segunda-feira, 9
20h Marcílio Dias x Carlos Renaux
Terceira rodada
Sexta-feira, 13
20h Marcílio Dias x Figueirense
20h Joinville x Carlos Renaux
Quarta rodada
Domingo, 22
15h Figueirense x Marcílio Dias
15h Carlos Renaux x Joinville
Quinta rodada
Domingo, 1º de março
15h Carlos Renaux x Marcílio Dias
15h Joinville x Figueirense
Sexta rodada
Sábado, 7 de março
15h Marcílio Dias x Joinville
15h Figueirense x Carlos Renaux