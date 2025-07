Futsal de Guabiruba: quem está classificado, quem luta por vaga e quem dá adeus à disputa

O Campeonato de Futsal de Guabiruba teve o penúltimo fim de semana de sua primeira fase neste sábado, 12, e domingo, 13, no ginásio João Schaefer. Somando Série Ouro, Série Prata e Feminino, foram 12 partidas realizadas, com mais definições rumo à fase eliminatória.

Luta no Feminino

No Campeonato Feminino, o Olaria garantiu a classificação vencendo o Tarumã por 5 a 2. O Fênix, atual campeão, fechou a primeira rodada com 100% de aproveitamento, vencendo o vice-líder, Três Trevo, por 2 a 1. A última derrota do Fênix na competição foi na semifinal de 2023, quando perdeu por 1 a 0 para o Tor.

A última rodada terá o Nacional brigando pela classificação na Chave A. Precisa vencer o Três Trevo para empatar em pontos com Olaria e Tarumã, decidindo a vaga às quartas de final no critério de menos gols sofridos.

Últimas vagas na Série Ouro

Na Série Ouro, o Atlético Garibaldi mantinha vivas as esperanças de terminar a primeira fase na liderança da Chave B, após aplicar 8 a 2 sobre o Guabisoccer. Contudo, o Olaria venceu o 10 de Junho por 7 a 1 e ocupou o topo da tabela.

A última rodada terá GDR, Misto e Atlético Paranaense com hipóteses ainda em aberto. O Atlético está virtualmente rebaixado, porque precisaria vencer o GDR por 10 gols de diferença para pensar em se manter na Série Ouro.

O trio ainda pode empatar em três pontos. Sem possibilidade de desempate no confronto direto e no número de vitórias, o critério seguinte será, nesta hipótese, a menor quantidade de gols sofridos.

Grupo embolado na Série Prata

Na Série Prata, falta apenas definir os classificados da Chave C. Red Bulls e São Cristóvão se enfrentam para fechar o grupo. O vencedor assumirá a liderança da chave, classificando-se junto do Samaritanos.

Contudo, se a partida terminar empatada, as duas equipes passam, deixando o Samaritanos de fora, porque ambas têm menos gols sofridos. Neste caso de empate, o Red Bulls assumiria a liderança por ter mais gols marcados.

Feminino

Classificados: Fênix, Três Trevo, Olaria, Tor Futsal A e PBS

Brigam por classificação: Felinas, Nacional, São Cristóvão, Tor Futsal B e Inter Miami

Eliminados: Tarumã e Boos

Sábado, 12/07

20h – Tarumã 2×5 Olaria

Domingo, 13/07

09h – Fênix 2×1 Três Trevo

Feminino

Sábado, 19/07

19h – Inter Miami x São Cristóvão

20h – PBS x Tor B

22h – Nacional x Três Trevo

Domingo, 20/07

08h – Tor x Boos

Série Ouro

Classificados: Atlético Tarumã, Tor Futsal, Nacional, Olaria, Atlético Garibaldi, Cruzeiro e 10 de Junho.

Brigam por classificação: GDR, Misto e Atlético Paranaense.

Rebaixados: Aimoré e Guabisoccer.

Sábado, 12/07

18h – Guabisoccer 2×8 Atlético Garibaldi

21h – Nacional 4×2 GDR

Domingo, 13/07

10h – Olaria 7×1 10 de Junho

Sábado, 19/07

15h – Atlético Paranaense x GDR

18h – Cruzeiro x Guabisoccer

Domingo, 20/07

09h – Tor x Misto

10h – Atlético Tarumã x Nacional

Série Prata

Classificados: Resenha, Guarani, DHM, Caresias, Bolerage e YZ

Brigam por classificação: Samaritanos, Red Bulls e São Cristóvão

Eliminados: Tecebem, Juventus, Real Lageadense, Paysandu, Amigos da Pelada, Avante, Lageado/Topsun, Fúria GBA, Inter Guabirubense, Antunes e Manancial.

Série Prata

Sábado, 12/07

16h – Antunes 2×5 YZ

17h – Bolerage 1×1 Inter Guabirubense

19h – Guarani 4×4 Real Lageadense

22h – DHM 8×1 Avante

Domingo, 13/07

8h – Juventus 0x4 Resenha

11h – Fúria GBA 4×11 Lageado/Topsun

Sábado, 19/07

16h – Red Bulls x São Cristóvão

17h – Tecebem x Juventus

21h – YZ x Manancial

Domingo, 20/07

11h – Caresias x Amigos da Pelada

