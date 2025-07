Futsal de Guabiruba tem quartas de final definidas

O Campeonato de Futsal de Guabiruba encerrou a primeira fase neste domingo, 20, com os últimos jogos do nono fim de semana de partidas no ginásio João Schaefer. Estão definidos dias e horários dos confrontos das quartas de final no campeonato feminino e das Séries Ouro e Prata do Campeonato Masculino.

Na Série Prata, o Red Bulls e São Cristóvão podiam empatar para se classificarem juntos às quartas de final. Contudo, o São Cristóvão venceu por 3 a 0, assumiu a liderança da Chave C e seguiu adiante ao lado do Samaritanos

Estes primeiros confrontos eliminatórios valem ainda mais na Série Prata. Quem vencer nas quartas de final já garante vaga para a Série Ouro de 2026.

Na Chave B do campeonato feminino, São Cristóvão e Tor Futsal B confirmaram suas classificações, com o Inter Miami ficando de fora das quartas.

Quartas de final

Feminino

Sábado, 02/08

16h – PBS x Olaria

21h – Três Trevo x São Cristóvão

Domingo, 03/08

9h – Fênix x Tor B

10h – Tor x Felinas

Série Ouro

Sábado, 02/08

18h – Olaria x GDR

19h – Tor x Cruzeiro

20h – Atlético Tarumã x 10 de Junho

Domingo, 03/08

11h – Atlético Garibaldi x Nacional

Série Prata

Sábado, 02/08

15h – Resenha x Bolerage

17h – YZ x Guarani Automóveis

22h – DHM x Samaritanos

Domingo, 03/08

8h – São Cristóvão x Caresias

Feminino

Sábado, 19/07

19h – Inter Miami 2×2 São Cristóvão

20h – PBS 4×1 Tor B

22h – Nacional 1×2 Três Trevo

Domingo, 20/07

08h – Tor 8×0 Boos

Série Ouro

Sábado, 19/07

15h – Atlético Paranaense 0x8 GDR

18h – Cruzeiro 6×0 Guabisoccer

Domingo, 20/07

09h – Tor 15×2 Misto

10h – Atlético Tarumã 4×1 Nacional

Série Prata

Sábado, 19/07

16h – Red Bulls 0x3 São Cristóvão

17h – Tecebem 3×2 Juventus

21h – YZ 8×4 Manancial

Domingo, 20/07

11h – Caresias 8×6 Amigos da Pelada

