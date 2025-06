Futsal de Guabiruba tem sua maior goleada do ano: 19 a 0

O Campeonato de Futsal de Guabiruba teve, neste sábado, 21, a maior goleada deste ano: 19 a 0, aplicada no fim da tarde pelo Red Bulls sobre o Fúria GBA, na Chave C da Série Prata. A rodada teve mais 11 partidas no fim de semana, encaminhando algumas classificações.

O Red Bulls segue sem perder, com uma vitória e um empate, mas ocupa a terceira posição, com um jogo a menos que São Cristóvão e Samaritanos. A goleada coloca a equipe como dona do melhor ataque da Série Prata.

A rodada teve vitórias do Olaria na Série Ouro e no Campeonato Feminino, por 8 a 2 sobre o Aymoré e 6 a 0 sobre as Felinas, respectivamente. Enquanto o time masculino lidera a Chave B, o feminino entrou na zona de classificação, após um início com duas derrotas.

Quinta rodada

Feminino

Sábado, 21/06

19h – Tor Futsal B 3×0 Inter Miami

20h – Tarumã 2×3 Fênix

22h – Felinas 0x6 Olaria

Domingo, 22/06

9h – PBS 3×1 São Cristóvão

Série Ouro

Sábado, 21/06

16h – Olaria 8×2 Aymoré

18h – Tor Futsal 8×3 GDR

Domingo, 22/06

11h – Misto 2×10 Nacional

Série Prata

Sábado, 21/06

17h – Red Bulls 19×0 Fúria GBA

21h – Juventus 4×3 Real Lageadense

Domingo, 22/06

8h – Avante 1×5 Caresias

10h – São Cristóvão 3×3 Samaritanos

Feminino

Série Ouro

Série Prata

Sexta rodada

Feminino

Sábado, 28/06

19h – Inter Miami x Tor Futsal A

20h – Três Trevo x Tarumã

21h – Fênix x Felinas

Domingo, 29/06

9h – São Cristóvão x Tor Futsal B

10h – Olaria x Nacional

Série Ouro

Sábado, 28/06

18h – Olaria x Cruzeiro

22h – Nacional x Atlético Paranaense

Domingo, 29/06

11h – Atlético Garibaldi x Aymoré

Série Prata

Sábado, 28/06

16h – Amigos da Pelada x Paysandu

17h – YZ Futsal x Inter Guabirubense

Domingo, 29/06

8h – Manancial x Bolerage FA

