Futsal livre sênior e vôlei masculino estreiam no 24º Jogos Comunitários

A noite de terça-feira, 11, foi de estreia para mais quatro modalidades dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. Foi a vez dos atletas da bocha, handebol, vôlei masculino e futsal livre sênior iniciaram a jornada na 24ª edição da competição.

Na Arena Brusque foram realizados os jogos do handebol masculino e feminino. Entre as mulheres, o Souza Cruz ganhou do Steffen por 22 a 6, enquanto que o São Pedro venceu o Maluche por 11 a 8. Na disputa entre os homens, o São Pedro venceu o Steffen por 19 a 7 e o Centro ganhou do Maluche por 18 a 10.

A Bocha Vale Tudo Masculina iniciou com jogos em três canchas. Na Sociedade Pinheirinho, o Steffen bateu o Zantão após duplo 24 a 6. Pela mesma chave, na Sociedade Rio Soccer, bairro Rio Branco, o Dom Joaquim venceu o Maluche por 2 a 0.

No grupo B, em jogos disputados na Sociedade Rio Branco, o Guarani venceu o Azambuja por 2 a 0 (24 a 6 e 24 a 22), enquanto que Planalto e Tomaz Coelho ficaram no 1 a 1.

À noite também foi de disputas pelo voleibol masculino. Três partidas foram disputadas no ginásio do Colégio Cultura: Centro 2×1 Maluche, São Pedro 2×0 Águas Claras, Nova Brasília 2×0 Steffen. Pelo futsal livre sênior, disputado no ginásio de esportes da Rua Nova Trento, o time local fez bonito e goleou o Águas Claras por 8 a 0. No mesmo local Dom Joaquim e Volta Grande empataram em 0 a 0, enquanto que o Steffen foi considerado vencedor do duelo diante do Santa Luzia por WO.

Futebol suíço livre tem classificados

A terça-feira também foi dia de conhecer quatro classificados das quartas de final do Futebol Suíço Livre. Três deles só saíram nos pênaltis. Na Sociedade Santos Dumont, o Limeira avançou por 3 a 2 nos pênaltis após empatar com o Poço Fundo em 0 a 0 no tempo normal. O adversário da equipe será o Santa Rita, que também passou nos pênaltis após empatar com o Dom Joaquim em 0 a 0 e vencer nos tiros livre por 4 a 3.

Nos duelos disputados no Cedrense, o Paquetá venceu a Rua Nova Trento por 3 a 2. A equipe encara agora o Águas Claras que superou o Centro por 3 a 2 nas penalidades após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Pelo truco, a noite foi de conhecer os finalistas do naipe masculino e feminino. Eles decidem a competição nesta quarta-feira na Praça de Alimentação do Pavilhão da Fenarreco. Entre as mulheres, o Dom Joaquim já está na final e aguarda agora o vencedor de Limeira e Águas Claras. Na disputa masculina, o Volta Grande é o grande finalista. O adversário que saiu da disputa entre São Luiz, São Pedro, Santa Rita e Maluche ainda não estava definido até o fechamento da reportagem.

Programação de terça-feira, 11

Truco masculino e feminino – continuidade (finais a partir das 19h na Praça de Alimentação da Fenarreco)

Bocha Vale Tudo masculino – Jogos às 19h30

Grupo A

Zantão 0x2 Steffen (Jogo na Sociedade Pinheiro)

Maluche 0x2 Dom Joaquim (Cancha Rio Soccer)

Grupo B

Planalto 1×1 Tomaz Coelho (Sociedade Rio Branco)

Azambuja 0x2 Guarani (Sociedade Rio Branco)

Futsal Sênior Masculino – Jogos no ginásio da Amont (Rua Nova Trento)

19h15 – Rua Nova Trento 8×0 Águas Claras (Grupo A)

20h15 – Santa Luzia OxW Steffen (Grupo A)

21h15 – Dom Joaquim 0x0 Volta Grande (Grupo A)

Futebol suíço livre – Fase eliminatória

Sociedade Santos Dumont

19h30 – Limeira (1ºA) (3) 0x0 (2) Poço Fundo (2ºB)

20h30 – Dom Joaquim (1ºC) (3) 0x0 (4) Santa Rita (2ºD)

Cedrense

19h30 – Paquetá (1ºE) 3×2 Rua Nova Trento (2ºF)

20h30 – Águas Claras (1ºG) (3) 0x0 (2) Centro (2ºH)

Handebol Feminino – Jogos na Arena Brusque (Chave única)

19h – Steffen 6×22 Souza Cruz

19h45 – São Pedro 11×8 Maluche

Handebol masculino

20h30 – Steffen 07×19 São Pedro (Grupo A)

21h15 – Maluche 10×18 Centro (Grupo B)

Voleibol masculino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Maluche 1×2 Centro (Grupo A)

20h15 – São Pedro 2×0 Águas Claras (Grupo A)

21h15 – Steffen 0x2 Nova Brasília (Grupo B)

Programação desta quarta-feira, 12

Bocha Rafa Vollo Feminino (1ª rodada)

Grupo A – Jogos no Clube Guarani

19h15 – São Luiz x Rio Branco

20h15 – Rio Branco x São João

Grupos C e B – Jogos na Associação Santa Rita

19h15 – Santa Rita x Águas Claras (grupo C)

20h15 – São Pedro x Guarani (grupo B)

Bocha Vale Tudo masculino – Jogos às 19h30

Grupo C – Sociedade Angelina

Paquetá x São Pedro

Poço Fundo x Bateas

Grupo D – América FC

Volta Grande x Rio Branco

Grupo D e E – Sociedade São Paulo

Santa Rita x Limeira (grupo D)

Rua Nova Trento x São João (grupo E)

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Planalto x Águas Claras (grupo D)

20h15 – Tomaz Coelho x Nova Brasília (grupo D)

21h15 – Limeira x São João (grupo E)

Voleibol feminino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Guarani x Centro (grupo B)

20h15 – Steffen x Dom Joaquim (grupo A)

21h – São Pedro x Maluche (grupo A)