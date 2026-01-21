Barateiro Futsal conhece grupo na Supercopa do Brasil

Ana Martinazzo/Barateiro Havan Futsal

Na tarde desta terça-feira, 20, o Barateiro Havan Futsal, de Brusque, conheceu o seu caminho na Supercopa do Brasil, competição que garante vaga à Copa Libertadores da América.

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) é a organizadora da Supercopa do Brasil de Futsal Feminino. O Barateiro está no grupo B ao lado de Adef (DF) e Celemasters (RS). O outro grupo tem Leoas da Serra (SC), Taboão da Serra (SP) e Stein Cascavel (PR).

A Supercopa do Brasil será disputada pelas equipes campeãs e vices das principais competições femininas da temporada: a Taça Brasil Feminina – Divisão Especial, a Copa do Brasil Feminina e a Liga Feminina de Futsal (LFF).

O Barateiro garantiu a vaga na Supercopa após o vice-campeoanto na Taça Brasil em 2025.

Como funciona a Supercopa do Brasil de Futsal Femino

A competição acontece entre 4 e 9 de maio, com sede ainda a definir. As equipes dos dois grupos se enfrentam em turno único na primeira fase e as duas melhores de cada chave avançam às semifinais.

As semifinais e a final serão decididas em jogo único. A equipe campeã vai representar o Brasil na Libertadores de Futsal Feminino.