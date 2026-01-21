Barateiro Futsal conhece grupo na Supercopa do Brasil
Competição da a vaga para a Libertadores da América
Na tarde desta terça-feira, 20, o Barateiro Havan Futsal, de Brusque, conheceu o seu caminho na Supercopa do Brasil, competição que garante vaga à Copa Libertadores da América.
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) é a organizadora da Supercopa do Brasil de Futsal Feminino. O Barateiro está no grupo B ao lado de Adef (DF) e Celemasters (RS). O outro grupo tem Leoas da Serra (SC), Taboão da Serra (SP) e Stein Cascavel (PR).
A Supercopa do Brasil será disputada pelas equipes campeãs e vices das principais competições femininas da temporada: a Taça Brasil Feminina – Divisão Especial, a Copa do Brasil Feminina e a Liga Feminina de Futsal (LFF).
O Barateiro garantiu a vaga na Supercopa após o vice-campeoanto na Taça Brasil em 2025.
Como funciona a Supercopa do Brasil de Futsal Femino
A competição acontece entre 4 e 9 de maio, com sede ainda a definir. As equipes dos dois grupos se enfrentam em turno único na primeira fase e as duas melhores de cada chave avançam às semifinais.
As semifinais e a final serão decididas em jogo único. A equipe campeã vai representar o Brasil na Libertadores de Futsal Feminino.