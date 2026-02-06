Base mantida com elenco reforçado: como vem o Barateiro Havan Futsal para a temporada 2026

Foto: Ana Martinazzo/Barateiro Havan Futsal

O Barateiro Havan Futsal iniciou oficialmente a temporada de 2026 na quarta-feira, 4, com a apresentação do elenco na Associação Desportiva Recreativa Iresa, em Brusque.

O encontro marcou o retorno das atletas após o período de férias e o início dos trabalhos visando um calendário repleto de desafios e competições importantes.

Com o comando do técnico Esquerda, o grupo deu início às atividades técnicas e táticas, além de passar por avaliações físicas conduzidas pelo preparador físico André Lang e pelo fisioterapeuta Ricardo Rosa, etapa fundamental para a preparação ao longo da temporada.

A equipe manteve a base da última temporada, apostando na continuidade do trabalho e na experiência do elenco. Ao mesmo tempo, realizou contratações pontuais para fortalecer o grupo, com a chegada das atletas Dani Gelo, Ivana e Gabi para as posições de linha, além da goleira Evelin.

O primeiro compromisso oficial do ano será a Liga Feminina de Futsal, prevista para iniciar em abril, ainda sem datas confirmadas.

Na sequência, em maio, a equipe disputa a Supercopa, competição que garante ao campeão o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores da América.

O Barateiro Havan, que já conquistou duas vezes a Libertadores, inicia o ano com o objetivo de buscar o tricampeonato continental e manter o protagonismo do futsal feminino nacional.

Esquerda destacou a importância da retomada das atividades e a expectativa para a temporada.

“O retorno sempre é um momento importante. As férias são necessárias para recuperação e também para estudo e planejamento do que vamos aplicar durante o ano. Temos uma temporada muito importante pela frente, começando com a Supercopa, além da Liga Feminina”.

Com elenco fortalecido e planejamento em andamento, o Barateiro Havan inicia a temporada confiante em manter o alto nível competitivo apresentado nos últimos anos e seguir representando Brusque e o futsal brasileiro nas principais competições do país e do continente.

“Mantivemos uma base forte e chegaram atletas novas, então esse início serve para readaptação física e técnica. Os primeiros treinos já mostraram uma resposta positiva e agora é trabalhar diariamente para construir uma base sólida e buscar nossos objetivos ao longo do ano”.