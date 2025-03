Gabriel Honório anuncia saída do Brusque em rede social

Gabriel Honório anunciou, na tarde desta sexta-feira, 7, que está de saída do Brusque. O atacante de 28 anos agradeceu o clube pela passagem em seu perfil no Instagram.

Honório fez 11 partidas pelo Brusque, anotando duas assistências: uma para Robson Luiz, no gol de empate em 1 a 1 com o Joinville; e uma para Éverton Alemão, na vitória por 3 a 1 sobre o Hercílio Luz. Seu último jogo foi nesta quinta-feira, 6, na vitória pro 2 a 1 sobre o Olaria, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Sua contratação havia sido anunciada em 19 de janeiro. No Brasil, Gabriel Honório passou por Rio Branco-PR, Criciúma, Luverdense, Sampaio Corrêa, São Joseense-PR, Londrina e Vitória.

