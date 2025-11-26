Gaeco cumpre mandados em Brusque durante operação que apura fraudes milionárias

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu ordens judiciais em Brusque na manhã desta quarta-feira, 26, durante a operação Carga Oca. A ação integra a investigação de fraudes no fornecimento de material do tipo macadame à Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) de Blumenau entre 2022 e 2024.

Coordenada pelo Ministério Público, a operação resultou no cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão, em decisão expedida pela Vara Estadual de Organizações Criminosas. Durante as buscas, houve a apreensão de 50 mil dólares e 80 mil reais.

Também houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma e disparo de arma de fogo, em Gaspar.

As ordens judiciais foram cumpridas nas residências dos investigados, na então Seurb e nas sedes das empresas envolvidas, localizadas em Blumenau, Gaspar, Brusque e Pomerode, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no procedimento investigatório criminal em andamento.

Investigação

As informações obtidas durante a investigação, inclusive por meio de auditorias externas, indicam a existência de associação ilícita entre empresários e servidores da então Seurb, no período de 2022 a 2024, com o objetivo de fraudar o fornecimento de material do tipo “macadame”, utilizado principalmente na construção de pavimentos rodoviários.

A apuração identificou indícios de simulação de entregas, manipulação de documentos e pagamentos indevidos envolvendo empresas e agentes públicos.

Entre os investigados estão um ex-gestor municipal da pasta, servidores públicos, empregados das empresas e empresários locais. Também foram verificadas possíveis práticas de ocultação patrimonial por intermédio de terceiros e movimentações financeiras irregulares, resultando em prejuízo estimado superior a R$ 3 milhões aos cofres públicos.

Ainda no âmbito da operação Carga Oca, foram suspensos os contratos administrativos firmados entre o município de Blumenau e as empresas investigadas. Além disso, dois servidores públicos foram afastados do exercício de suas funções.

Durante a operação, houve resistência armada, mas a situação foi rapidamente controlada pelos policiais do Gaeco. O investigado acabou preso.

A operação

A expressão Carga Oca faz referência direta à principal fraude apurada: caminhões registrados como transportadores de material que, na prática, circulavam vazios ou sequer trafegavam, conforme demonstrado por imagens de monitoramento urbano e análise de documentos logísticos.

Os materiais de relevância investigativa apreendidos durante as diligências serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará exames e emitirá laudos periciais. Essas evidências serão analisadas pelo Gaeco para dar prosseguimento às diligências investigativas, identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração de eventual rede criminosa.

A operação conta com apoio técnico da Polícia Científica de Santa Catarina, com vistas à preservação da cadeia de custódia das evidências arrecadadas.

As investigações tramitam sob sigilo e, assim que houver publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas.

Leia também:

1. Ex-funcionário invade casa de repouso e ameaça atear fogo no local, em Blumenau

2. Área Azul em Brusque está temporariamente fora do ar; entenda

3. Pelznickelplatz: veja como está a nova sede no parque municipal de Guabiruba

4. Parque do Centenário: relembre a história do espaço criado para celebrar os 100 anos de Brusque

5. Censo: saiba quantas pessoas moram sozinhas e acompanhadas em Brusque



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

