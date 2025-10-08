Gaeco cumpre mandados em Brusque em operação que investiga crimes sexuais infantis; entenda

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brusque na manhã desta quarta-feira, 8, em uma operação que investiga crimes sexuais infantis na internet. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em apoio à investigação presidida pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque.

Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. As ordens judiciais requeridas pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque foram expedidas pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí.

Conforme o Ministério Público, a operação tem o objetivo de proteger os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e visa combater o consumo e compartilhamento de pornografia infantojuvenil.

Nesta operação, o Gaeco conta com o apoio da Polícia Científica de Santa Catarina. As investigações tramitam sob sigilo e, assim que houver a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas.

A investigação nacional é nomeada Proteção Integral III e está sendo realizada em todo o país.

