Gaeco executa mandado de busca e apreensão em residência de servidor da Prefeitura de Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 1º, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em apoio à 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um servidor da prefeitura do município.

Segundo o Promotor de Justiça, Daniel Westphal Taylor, trata-se de uma investigação já em curso há algum tempo, e que está relacionada ao possível repasse de salário de servidores.

De acordo com as informações disponibilizadas, a apuração tramita em sigilo e não está relacionada com a prisão do vereador Jocimar dos Santos (DC) que ocorreu na quinta-feira, 30.

