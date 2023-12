Gael, Alice e mais: veja quais os nomes mais registrados em Santa Catarina em 2023

Os nomes que mais foram registrados em Santa Catarina em 2023 estão disponíveis no portal da transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). A lista foi atualizada até esta segunda-feira, 18.

Miguel é o nome mais registrado no estado no ano, com 1.186 registros, seguido por Helena, o segundo nome da lista geral e o primeiro na lista de nomes femininos.

Confira as listas:

Santa Catarina (lista geral):

1º Miguel (1.186 registros)

2º Helena (1.113 registros)

3º Alice (849 registros)

4º Arthur (815 registros)

5º Theo (790 registros)

6º Gael (766 registros)

7º Davi (764 registros)

8º Heitor (732 registros)

9º Cecilia (724 registros)

10º Laura (702 registros)

Santa Catarina (nomes masculinos):

1º Miguel (1.186 registros)

2º Arthur (815 registros)

3º Theo (790 registros)

4º Gael (766 registros)

5º Davi (764 registros)

6º Heitor (732 registros)

7º Bernardo (636 registros)

8º Noah (607 registros)

9º Anthony (582 registros)

10º Joaquim (569 registros)

Santa Catarina (nomes femininos):

1º Helena (1.113 registros)

2º Alice (849 registros)

3º Cecilia (724 registros)

4º Laura (702 registros)

5º Maitê (578 registros)

6º Maria Alice (553 registros)

7º Livia (485 registros)

8º Heloisa (467 registros)

9º Antonella (451 registros)

10º Maria Clara (409 registros)

