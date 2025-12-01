Na noite do último sábado de novembro, Brusque foi palco de uma celebração que reuniu tradição, amizade e paixão pelo futebol em uma atmosfera de alegria e confraternização.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Nesse contexto, o Galácticos FC, grupo formado em 2000 e reconhecido por uma trajetória construída em jogos semanais, viagens memoráveis e laços que atravessam gerações, celebraram seus 25 anos em um dos restaurantes mais tradicionais da cidade.

Assim, o ambiente se transformou em um marco especial para seus integrantes, reunindo diferentes gerações em torno de uma história que continua a ser escrita.

Unidos pelo futebol

Antes do jantar festivo, contudo, os participantes acompanharam a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Somente após o apito final é que todos seguiram para o encontro festivo.

O clima de expectativa diante da decisão sul-americana reforçou a ligação do grupo com o futebol, elemento que sempre esteve no centro de sua identidade.

Com efeito, assistir à partida não foi apenas acompanhar um grande jogo, mas reafirmar a essência que os une há um quarto de século.

Origem do Galácticos no futebol

A história do Galácticos FC começou no ano de 2000, quando amigos decidiram se reunir semanalmente para jogar futebol em um clube esportivo de Brusque, extinto atualmente.

Assim, nasceu uma tradição que se fortaleceu ao longo dos tempos.

Ademais, desde 2007, os jogos passaram a ocorrer todas as quintas-feiras na Associação Beneficente e Recreativa Santa Cruz (Abresc), no bairro Águas Claras.

Ao longo dessa caminhada, alguns se afastaram das quadras por motivos de saúde ou antigas lesões, mas permaneceram ativos na convivência.

Outros chegaram, renovando o grupo e mantendo viva sua identidade.

Sobretudo, a presença dos filhos de alguns integrantes reforça a continuidade do espírito que deu origem aos Galácticos.

O ritual pós-jogo tornou-se parte essencial da história: carne assada, bebidas geladas e a resenha que fortalece os vínculos e transforma cada semana em memória afetiva.

Viagens

Em 2011, a primeira excursão levou o grupo ao Rio de Janeiro para ter a oportunidade de assistir de perto aos grandes clubes brasileiros em campo.

Desde então, viagens anuais passaram a integrar a rotina, levando os membros a cidades como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e Santos.

Assim, essas jornadas consolidaram os Galácticos como expressão de união e entusiasmo.

A diretoria, formada por Geovanio Carminati, Oberdan Debatin, Ervino Guilherme Hort e Marco Aurélio Klann, segue desempenhando papel fundamental na organização e preservação da identidade do grupo.

O resultado, pois, é um coletivo vibrante, coeso e fiel às suas origens, mesmo após 25 anos.

Futebol que aproxima

A celebração do último sábado, portanto, foi mais do que um jantar comemorativo. Representou a reafirmação de valores que resistem ao tempo, como amizade, companheirismo e paixão pelo futebol.

A noite terminou em clima de alegria, com histórias relembradas, planos renovados e o compromisso de então seguir juntos pelos próximos anos.

As fotos do evento

Após os anúncios no fim da edição, uma galeria de fotos apresenta, de forma clara e objetiva, os momentos que marcaram este evento festivo.

Dessa forma, cada detalhe da celebração dos 25 anos dos Galácticos pode ser revivido em imagens.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque: veja como está a Cachoeira do Minella após 36 anos fechada ao público

2. Brusque então celebra criatividade infantil em manhã de feira na praça

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK