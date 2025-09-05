O salão comunitário da Paróquia São José, no Centro de Botuverá, recebeu na tarde desta sexta-feira, 5, um encontro especial que uniu gerações e marcou o início das celebrações da 31ª Festa Bergamasca.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O tradicional Café dos Idosos, realizado em clima de confraternização, reuniu cerca de 500 participantes, vindos não apenas de Botuverá, mas também de Brusque.

Em meio a conversas, reencontros e muita animação, a tarde foi embalada por um conjunto musical, que elevou ainda mais o clima de celebração.

A pista de dança ganhou vida, criando momentos de alegria e descontração que então traduziram o espírito de união, característico da comunidade.

Mais do que um simples café, o evento se consolidou como um espaço de valorização da terceira idade, celebrando a cultura e as tradições herdadas pelos descendentes bergamascos.

O encontro, pois, reforçou ainda o papel dos idosos como protagonistas na preservação da memória coletiva da região.

Botuverá em sintonia festiva

Embora o Café dos Idosos já tenha dado o tom festivo, a programação da 31ª Festa Bergamasca segue ao longo do fim de semana.

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira, às 19h30, no palco cultural da cidade, com a presença de autoridades e o início das atrações que irão movimentar Botuverá até o próximo domingo, 7.

Botuverá em fotos

Para reviver os momentos que marcaram esta tarde de celebração, uma galeria de imagens exclusivas está disponível no fim da edição.

Complementando, logo após os anúncios, estão os registros que capturam — em detalhes — a energia contagiante do Café dos Idosos.

Galeria após o apoio comercial

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

