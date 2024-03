Durante a noite de sexta-feira, 15, a Praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, foi palco de um espetáculo de Páscoa. A iniciativa, uma colaboração entre a Prefeitura de Brusque e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), trouxe vida e movimento ao local.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A atmosfera festiva então envolveu a praça, que se transformou com o encantador Chalé da Turma do Coelho e uma decoração vibrante repleta de ovos pintados.

Alegria e cor inundaram o espaço com música, dança e pintura facial, trazendo sorrisos aos rostos infantis.

A fazendinha de Brusque

Denominado OsterBrusque Fazendinha de Páscoa, o programa de eventos visa reviver memórias da infância e oferecer experiências únicas para os pequenos, imersos no tema bucólico da fazendinha.

O coelho, protagonista deste conto, recebeu então as crianças em seu chalé, proporcionando momentos de pura felicidade.

Famílias inteiras foram seduzidas pelo ambiente festivo, enchendo o espaço de risos e conversas animadas.

A Turma do Coelho, verdadeiros mestres da diversão, comandou o palco com danças que então contagiaram todos os presentes com seu entusiasmo.

O icônico chalé do coelho, um portal para o imaginário, está aberto para receber visitantes na praça.

De segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, e aos finais de semana, das 18h às 21h, o chalé promete ser um reduto de magia e aventura até o dia 30 de março.

Esse período está destinado a ser marcado por momentos mágicos e novas descobertas.

Nossa ida ao Centro de Brusque

Em nossa visita ao local na noite da última sexta-feira, testemunhamos a efervescência de alegria que dominou o ambiente.

A praça, cenário de tamanha alegria, foi eternizada em fotografias que capturaram a luz especial nos olhos das famílias e transeuntes.

Estas imagens, que ilustram de uma forma objetiva a essência da celebração, serão compartilhadas mais adiante, após uma breve intermissão para anúncios.

OsterBrusque em fotos após anúncios

OsterBrusque em fotos

Conforme prometido, encerramos nossa pauta em alto estilo com uma seleção de imagens então capturadas pelas lentes atentas de nossas câmeras.

Não perca a oportunidade de conferir esta magnífica galeria que então eterniza os momentos marcantes da OsterBrusque.

