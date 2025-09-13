GALERIA – Após reformas, Parque Leopoldo Moritz é reaberto oficialmente em Brusque; veja como ficou o espaço

Na manhã deste sábado, 13, o Parque Leopoldo Moritz foi oficialmente reaberto em Brusque. O espaço havia sido fechado em abril para obras de revitalização conduzidas pela nova concessionária, a Cooperativa Cervejeira Sul Brasil (Cocersul).

A cerimônia de reabertura contou com a presença do presidente da Cocersul, Cícero Klas, do prefeito André Vechi, do vice-prefeito Deco Batisti e do secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento. Moradores também participaram do evento e acompanharam o retorno do parque à comunidade.

O presidente da Cocersul, Cícero Klas, destacou que a revitalização do parque vai além de um ponto comercial.

Ao participar do processo para ser o concessionário, pensamos em duas situações. Uma delas era valorizar a cerveja artesanal, que é o nosso destaque, e a outra, garantir que o Parque da Caixa d’Água seja um espaço para todos”, disse.

Segundo Klas, a nova gestão pretende oferecer uma programação diversificada, incluindo atividades culturais, musicais e de entretenimento familiar.

“Queremos que as pessoas venham, participem, cuidem do parque e vejam mais do que um simples lago. Cada canto foi pensado para criar novas memórias afetivas”, afirmou.

O presidente também detalhou o funcionamento do espaço e dos quiosques. “O parque estará aberto todos os dias, das 7 às 19 horas. A lanchonete funciona das 10 às 19 horas, mas com a chegada da primavera e do verão, os horários podem ser estendidos. Os quiosques continuarão sendo locados para terceiros, e ainda vamos definir valores e responsabilidades. Teremos duas modalidades: para quem traz sua própria estrutura e para quem consome nossos produtos, como chope artesanal, água e refrigerante”, explicou.

O prefeito de Brusque, André Vechi, reforçou a importância da concessão para o município.

“Na nossa visão, a prefeitura deve cuidar de saúde, educação e infraestrutura. Os espaços públicos que podem ser geridos pelo privado com eficiência e menor custo, por que não fazê-lo? Esta foi a primeira concessão e enfrentamos muitas dúvidas e críticas, mas persistimos e fizemos a escolha certa”, disse.

Vechi também destacou o impacto da revitalização na comunidade.

“Quando entramos no parque, vemos todo o cuidado e carinho da reforma. Este é um espaço público, aberto à comunidade, com regras, mas que oferece lazer para famílias e amigos. É um local que integra a cidade e melhora a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

