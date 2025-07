A final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque foi realizada neste sábado, 26, com vitória da Abresc sobre a Mecânica do Japa por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Leandro Gelatti abriu o placar para o time do bairro Águas Claras e Carlinho Rech deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.

Desde 2011, nos campeonatos organizados pela Fundação Municipal de Esportes (FME), este é o terceiro título da Abresc, após as conquistas de 2013 e 2019. Também foi vice-campeão em 2014, 2018 e 2023.

O título de 2025 coroa uma campanha invicta. São sete vitórias e dois empate obtidos, com 35 gols marcados e apenas nove sofridos. Após liderar o Grupo B, a equipe eliminou Resenha e Santa Cruz nas quartas de final e nas semifinais, respectivamente.

Do outro lado, a Mecânica do Japa é vice-campeã pelo segundo ano consecutivo. A equipe estreou na competição em 2023, chegando às semifinais, e no ano seguinte perdeu a decisão para o América.

Fotos: Vitor Souza/O Município

