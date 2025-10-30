GALERIA – Azambuja Mais inaugura nova unidade no Centro de Brusque

A rede Azambuja Mais, em parceria com o Hospital Azambuja, inaugurou na manhã desta quinta-feira, 30, uma nova unidade em Brusque. O evento contou com a presença de profissionais da saúde, gestores, coordenadores, empresários da região e membros da comunidade.

O novo espaço está localizado na avenida Getúlio Vargas, nº 78, no Centro, em frente à unidade já instalada do Azambuja Mais na Vila Schlosser.

Com 650 m² de área construída, o ambiente conta com farmácia própria, consultórios médicos de diversas especialidades no primeiro pavimento, sala de vacinação e laboratório de análises clínicas no segundo andar. O local também dispõe de recepção, banheiros e estacionamento.

A farmácia funcionará todos os dias, das 7h às 23h, aberta a toda a comunidade e com descontos exclusivos para beneficiários do Azambuja Mais, atualmente o único cartão de saúde que possui hospital próprio.

Lançado em 2019, o programa Azambuja Mais já conta com mais de 50 mil beneficiários e está presente em nove municípios do Vale do Itajaí, sendo Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, São João Batista, Major Gercino, Canelinha, Gaspar e Itajaí.

Durante a cerimônia de inauguração, o padre Alvino Milani, da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, destacou o compromisso da instituição com a qualidade no atendimento. “Desde que conheço a Azambuja, a Azambuja é mais, mais hospital, mais atendimento, mais tecnologia. Azambuja jamais será menos. Que sejamos sempre mais, do tamanho que Deus quiser que sejamos”, afirmou.

O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, vice-provedor do Hospital Azambuja e dono do imóvel onde a nova unidade foi instalada, comemorou a expansão.

“Aqui ainda vamos construir um boulevard neste lado da rua. Temos um espaço grande e vamos trazer mais equipamentos, mais empregos de qualidade. É isso que Brusque precisa continuar fazendo, se desenvolver, melhorar e atrair cada vez mais empresas de qualidade”, destacou.

Por fim, o gestor do Azambuja Mais, Gilberto Bastiani, reforçou o propósito da iniciativa. “O Azambuja Mais nasceu para cuidar das pessoas, e é isso que seguiremos fazendo. Estamos muito contentes com mais essa conquista”, finalizou.

Conheça o ambiente:

1 de 13

