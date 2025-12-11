GALERIA – Bandeirante inaugura reforma e ampliação do ginásio e academia em Brusque

A Sociedade Esportiva Bandeirante inaugurou na noite desta quarta-feira, 10, a reforma e ampliação do ginásio e da academia. Sócios, autoridades e convidados prestigiaram o evento, que marcou o início de um novo capítulo para o Bandeirante.

A obra modernizou mais de 2 mil m² de área entre ginásio e academia. Incluindo a substituição completa do telhado original de madeira que durou mais de seis décadas, por telhas termoacústicas, que trouxeram conforto térmico e eliminaram infiltrações.

Além da parte estrutural, o projeto ampliou a academia, incorporou um mezanino para aulas multidisciplinares, reorganizou o layout interno e abriu a fachada frontal, permitindo que a vista da colina, considerada uma das mais bonitas do clube, se tornasse parte do espaço.

A revitalização do ginásio preservou a arena característica do Bandeirante, mantendo o formato original do “caldeirão”, onde gerações de atletas e torcedores viveram momentos decisivos do esporte brusquense. Ao todo, o espaço renovado comporta aproximadamente 2 mil pessoas sentadas. O investimento total foi de R$ 3,4 milhões.

O presidente da Sociedade Esportiva Bandeirante, Marcelo Caetano, falou sobre o tamanho do desafio e o significado da revitalização dentro da história do Bandeirante. Ele destacou que a obra não apenas moderniza o espaço, mas também honra o papel do ginásio como berço dos Jasc e símbolo do esporte catarinense.

“É uma obra muito grande, muito significativa. É um momento de agradecer a muitas pessoas que se envolveram e acreditaram nesse projeto. Hoje, estamos entregando esse sonho, essa revitalização que tanto o sócio merece. Esse ginásio é muito significativo porque faz parte do berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que começou lá em 1960. Se o Bandeirante tem 125 anos, esse ginásio tem uma história em particular. Afinal, aqui nasceram os Jasc.”

O presidente ainda ressaltou a relação do clube com a cidade e a responsabilidade que a obra carrega, “a história do Bandeirante se mistura com a história de Brusque. São instituições positivas para a sociedade, que geram sentimentos bons e cidadãos. A gente preza muito pela família, a amizade e o esporte.”

A arquiteta e diretora de patrimônio, Tamara Gevaerd Gomides, responsável por toda a concepção do projeto, explicou que o ginásio exigia uma intervenção estrutural robusta. Ela detalhou que a revitalização do telhado foi o ponto central da obra e que, a partir dela, novas soluções foram incorporadas para melhorar o conforto e ampliar a funcionalidade.

“São 2 mil metros quadrados totalmente revitalizados. Essa obra já tem 60 anos, e o telhado ainda era o original, todo de madeira. Então, o clube achou por bem fazer essa revitalização.”

Ela ressaltou também a importância de integrar o clube ao ambiente externo, criando um espaço mais agradável e moderno. “Uma das premissas foi abrir toda a parede da frente para privilegiar a vista da colina, uma das mais bonitas da cidade. Afinal, o Band é a nossa segunda casa.”

O prefeito André Vechi discursou lembrando sua vivência como atleta do Bandeirante e ressaltando o significado da obra para Brusque. Ele comentou que o clube é um patrimônio esportivo e cultural da cidade, responsável por sediar competições marcantes e formar gerações de atletas.

“O Bandeirante é um clube histórico da cidade, que já foi palco de diversas competições, Jogos Abertos e finais de campeonatos brasileiros e poder estar aqui nessa reinauguração me deixou encantado com a estrutura. Eu que, na minha juventude, joguei categorias de base, vesti a camisa do Bandeirante e fui sócio-atleta. Então, tenho um carinho muito especial pelo clube e fico feliz em ver quanto o Bandeirante tem investido e se modernizado.”

A noite também reservou um momento especial dedicado à memória de Arthur Schlösser, idealizador dos Jogos Abertos de Santa Catarina e figura diretamente ligada à história do ginásio. Sua filha, Elisa Regina S. Niebuhr, participou da cerimônia e se emocionou ao reencontrar o espaço onde o pai deixou parte de seu legado.

“Para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que ficasse dessa maneira. Está mais bonito porque está atual e bem diferente do que era. É muito emocionante para a gente. Meu pai sempre foi desportista e sempre estava ligado ao Bandeirante. Desde antes de eu nascer já. O que precisava, ele arrumava, participava, conseguia verbas ou não, mas colaborou muito. A história do Bandeirante e dele se misturam. Por isso participar desse evento me traz muita alegria e me deixa muito orgulhosa.”

Após a cerimônia oficial, a noite seguiu com um amistoso da Sociedade Esportiva e Recreativa (SER) de Brusque, equipe de basquete apoiada pelo Bandeirante. A partida celebrou simbolicamente a entrega do novo espaço esportivo e reforçou a vocação do clube para fomentar modalidades competitivas.

Em quadra, o SER Brusque dominou o confronto e venceu Blumenau por 88 a 54, encerrando a inauguração em clima de celebração e vitória.

