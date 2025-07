O Brusque realizou, nesta sexta-feira, 4, seu primeiro treinamento no reformado Maria Steffen, o campo do América, clube localizado no bairro Steffen. As atividades realizadas são algumas das últimas que o técnico Filipe Gouveia comanda antes da partida contra o Figueirense, às 19h deste domingo, 6, no Augusto Bauer.

Os treinos incluíram exercícios de posse de bola e troca de passes, seguido por trabalhos táticos. A parte final foi focada nos atacantes, com finalizações e definições de jogadas.

As reformas do América já haviam sido confirmadas oficialmente em março, pelo vice-presidente do Grupo AVS, Miguel Socorro, durante coletiva de imprensa. Conforme o anúncio à época, os trabalhos previam melhorias no gramado e obras para que o clube se torne uma espécie de sede do Brusque, com locais para departamento médico, refeitório, academia e escritório.

