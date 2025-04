O primeiro fim de semana de abril em Brusque está apresentando um leque diversificado de atrações, vindo ao encontro de todos os gostos, idades e estilos.

Em meio a essa efervescência de eventos, esta edição eleva a um patamar de destaque duas iniciativas que, desde o início da manhã deste sábado, 5, vêm pulsando no coração da cidade, atraindo famílias inteiras.

A condição climática favorável, sendo observada desde o romper da aurora no município, oferece, então, o cenário perfeito para o desenrolar das atividades.

Nesse contexto convidativo, Brusque se torna um espaço perfeito onde os passeios e as vivências se entrelaçam, tecendo memórias inesquecíveis proporcionadas por esses momentos singulares.

Brusque e a Feira Livre

Um dos pilares deste sábado vibrante é a esperada Feira Livre na Villa Schlösser.

Mais uma vez, o charmoso espaço se transforma em um ponto de convergência dinâmico, unindo moradores de Brusque e visitantes em uma sinfonia de cores e sabores.

A atmosfera acolhedora, emanada no local, em perfeita harmonia com a variedade de produtos expostos, consagra a feira como uma genuína celebração da cultura e herança da região brusquense.

Ao percorrer as barracas, meticulosamente organizadas, descobre-se uma variedade de itens.

Entre eles, destacam-se as delicadas peças de artesanato, então modeladas pelas mãos de artistas locais.

Além disso, há as mais saborosas iguarias da culinária típica, capazes de despertar o paladar mais exigente.

O aroma inconfundível do pastel recém-frito se espalha pelo ar, mesclando-se ao convidativo caldo de cana, envolvendo e conquistando cada visitante que por ali passa.

Cada detalhe, como uma pincelada em uma tela, contribui para uma experiência sensorial memorável, onde o colorido vibrante das mercadorias e a calorosa simpatia dos expositores transformam a visita em um passeio verdadeiramente singular.

Brusque e o Sábado Fácil

Paralelamente, outro foco de intensa atividade neste sábado é a edição especial do Sábado Fácil, uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque), que pulsa na Praça Barão de Schneeburg, no coração da cidade.

Imerso no espírito da Páscoa, o evento presenteia o público com uma rica variedade de atividades gratuitas, capazes de encantar desde os corações infantis até os mais experientes.

A programação, que teve seu início nas primeiras horas da manhã, oferece importantes atendimentos de saúde, fruto da valiosa parceria com instituições de ensino.

Ademais, um universo de atividades recreativas aguarda as crianças, incluindo a alegria contagiante da pintura facial, os saltos na cama elástica e a já querida tradição da pintura de casquinhas de Páscoa, complementando a atmosfera festiva.

Além disso, uma charmosa feira de artesanato, promovida pela Fundação Cultural, exibe peças exclusivas que ecoam o talento e a criatividade dos artistas locais.

E para embalar essa jornada de celebração, atrações musicais diversas entoam melodias que dão o tom alegre e festivo ao ambiente.

Brusque celebra o sábado

Em suma, seja pela riqueza cultural que emana da Feira Livre, ou pela energia acolhedora que irradia do Sábado Fácil, Brusque vivencia um sábado especial, marcado pela união harmoniosa entre a preservação da tradição e do lazer.

E para aqueles que anseiam por imergir um pouco mais nessa atmosfera encantadora, convidamos a apreciar a galeria de fotos, exposta no fim desta edição, logo após a seção de anúncios.

Galeria de fotos

