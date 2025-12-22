GALERIA – Carreata de Natal da Havan encerra programação com festa iluminada em Brusque
Município foi o último dos 30 a receber os caminhões decorados da empresa
Brusque viveu uma noite especial com a passagem da Carreata de Natal da Havan, que marcou o encerramento da programação da empresa neste domingo, 21.
As ruas da cidade foram tomadas por luzes, música e famílias inteiras que acompanharam de perto a chegada dos caminhões decorados e do Papai Noel.
A carreata reuniu três caminhões iluminados por LEDs e encantou crianças e adultos ao percorrer os principais pontos do município.
Em frente à megaloja da Havan, a presença do Bom Velhinho foi um dos momentos mais aguardados, com muitos registros em fotos e cenas de emoção entre o público.
Após passar por 30 cidades de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Brusque foi escolhida para encerrar o trajeto, em clima de celebração e espírito natalino.
