GALERIA – Carreata de Natal da Havan encerra programação com festa iluminada em Brusque

Brusque viveu uma noite especial com a passagem da Carreata de Natal da Havan, que marcou o encerramento da programação da empresa neste domingo, 21.

As ruas da cidade foram tomadas por luzes, música e famílias inteiras que acompanharam de perto a chegada dos caminhões decorados e do Papai Noel.

A carreata reuniu três caminhões iluminados por LEDs e encantou crianças e adultos ao percorrer os principais pontos do município.

Em frente à megaloja da Havan, a presença do Bom Velhinho foi um dos momentos mais aguardados, com muitos registros em fotos e cenas de emoção entre o público.

Após passar por 30 cidades de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Brusque foi escolhida para encerrar o trajeto, em clima de celebração e espírito natalino.

Veja fotos do evento

