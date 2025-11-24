GALERIA – Cem pessoas estão desalojadas em meio a fortes chuvas em cidade do Norte de SC
Abrigo foi aberto no município
Abrigo foi aberto no município
Balneário Barra do Sul, no Norte de Santa Catarina, enfrenta transtornos em meio a fortes chuvas nesta segunda-feira, 24. Há 100 pessoas desalojadas no município, conforme atualização por volta das 13h.
Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, choveu 150 milímetros em 12 horas. Há registro de alagamentos nos bairros Maria Fernanda, Costeira e Centro.
Noventa ruas estão interditadas e 200 habitações foram afetadas. Um abrigo foi aberto na cidade. Balneário Barra do Sul é um município litorâneo próximo a São Francisco do Sul, a 40 quilômetros de Joinville.
Desalojados: 100
Desabrigados: 8
Habitações afetadas: 200
Vias interditadas: 90
Abrigos abertos: 1
As cidades de Lontras e Luiz Alves, no Alto e Médio Vale do Itajaí, respectivamente, também enfrentam transtornos em meio às chuvas. Segundo um servidor da Prefeitura de Luiz Alves, o município “está um colapso”, como definiu.
Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba: