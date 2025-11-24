As notícias que importam, direto no seu WhatsApp. Toque aqui e entre no grupo do jornal!
GALERIA – Cem pessoas estão desalojadas em meio a fortes chuvas em cidade do Norte de SC

Abrigo foi aberto no município

Abrigo foi aberto no município

GALERIA – Cem pessoas estão desalojadas em meio a fortes chuvas em cidade do Norte de SC

Abrigo foi aberto no município

Balneário Barra do Sul, no Norte de Santa Catarina, enfrenta transtornos em meio a fortes chuvas nesta segunda-feira, 24. Há 100 pessoas desalojadas no município, conforme atualização por volta das 13h.

Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, choveu 150 milímetros em 12 horas. Há registro de alagamentos nos bairros Maria Fernanda, Costeira e Centro.

Noventa ruas estão interditadas e 200 habitações foram afetadas. Um abrigo foi aberto na cidade. Balneário Barra do Sul é um município litorâneo próximo a São Francisco do Sul, a 40 quilômetros de Joinville.

Registros de Barra do Sul

Desalojados: 100
Desabrigados: 8
Habitações afetadas: 200
Vias interditadas: 90
Abrigos abertos: 1

As cidades de Lontras e Luiz Alves, no Alto e Médio Vale do Itajaí, respectivamente, também enfrentam transtornos em meio às chuvas. Segundo um servidor da Prefeitura de Luiz Alves, o município “está um colapso”, como definiu.

