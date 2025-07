GALERIA – Cerca de 500 pessoas celebram os 70 anos da Apae de Brusque, a primeira de SC, em almoço festivo

Cerca de 500 pessoas prestigiaram o almoço festivo que celebrou os 70 anos de fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. O evento ocorreu na sede da entidade, na manhã deste sábado, 12, e reuniu autoridades, diretores, colaboradores, voluntários, usuários e seus familiares.

“Somos a primeira Apae fundada em Santa Catarina e a segunda no Brasil. Por isso, celebrar 70 anos representa uma vitória construída por muitas mãos, são centenas de pessoas que ajudaram a construir este patrimônio. É gratificante chegar a esta marca com o sentimento de dever cumprido e com a consciência de que estamos, dia após dia, oferecendo alento e dignidade às pessoas com deficiência”, afirma o presidente da entidade, Renato Roda.

Movida pelo espírito de amor ao próximo, a Apae fez questão de dividir este momento especial com os usuários e seus familiares. E, pela excelência do serviço prestado, recebeu o reconhecimento de representantes públicos do Estado e do município.

“Mais do que comemorar, atravessamos um tempo de atenção e de luta. Então, reforçamos publicamente uma preocupação séria: os cortes de recursos repassados por parte do governo estadual. Isso aflige as mais de 200 Apaes de Santa Catarina. Não podemos aceitar retrocessos. Quando falta dinheiro, falta tudo. É uma preocupação enorme, que tira o sono de todos nós que estamos à frente da gestão das Apaes”, lamenta o presidente.

Segundo ele, a educação especial não tem um orçamento próprio no Estado e depende da aprovação de projetos e convênios, o que torna incerta a continuidade dos serviços prestados. “Isso não pode continuar. Precisamos transformar o orçamento da educação especial em lei, garantindo estabilidade e segurança para o trabalho que realizamos. Só assim vamos evitar sobressaltos como esse que estamos enfrentando agora”, reforça o presidente.

Presente no evento, a vice-presidente da Apae de Brusque, Maria Teresa Moritz Montibeller e seu irmão, Pierre, são filhos do casal fundador da entidade, Ruth e Dr. Carlos Moritz. “A Apae é uma semente que foi plantada com amor e que continua florescendo até hoje. Seja no passado, no presente e até no futuro, ela reúne pessoas do bem, dispostas a somar. É voluntariado de coração”, descreve.

Veja as fotos do aniversário da Apae de Brusque na galeria:

Reconhecimento público da Apae de Brusque

O presidente da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Vicente Caropreso, definiu a história da Apae de Brusque como uma verdadeira revolução.

“Antigamente, muitas famílias enfrentavam dificuldades para sair com seus filhos com deficiência. As Apaes vieram justamente para transformar esse cenário, rompendo com padrões antigos e promovendo, cada vez mais, a inclusão, a socialização, o acesso ao emprego e à independência dessas pessoas. O Dr. Carlos Moritz abriu caminhos, lutou por direitos e plantou a base do que hoje é um modelo de referência para o Brasil inteiro”, expressa o deputado.

O vice-prefeito de Brusque, André (Deco) Batisti, enalteceu as atividades promovidas pela entidade. “É uma instituição que apoia as famílias nos momentos em que mais precisam. A Apae está presente, acolhe, orienta, estimula e acompanha. Por isso, o sentimento é de orgulho diante de um trabalho tão sério, que já dura 70 anos. É uma trajetória que merece todo o nosso reconhecimento”, expressa.

A autodefensora da Federação das APAEs (Feapaes) de Santa Catarina, Isabelli Macedo, emocionou os convidados ao fazer o uso da palavra. Com paralisia cerebral, a jovem reforçou a importância do movimento apaeano. “É fundamental lembrar que toda essa estrutura existe por causa dos usuários. Eles são a razão de ser da Apae e a verdadeira motivação de tudo. Eu me incluo nesse grupo, pois também sou uma pessoa com deficiência. Por isso, estar aqui é uma alegria e um orgulho muito grande”, comenta.

Já o presidente da Feapaes, Osmar Minatto, enfatiza a importância de manter viva a história e o legado da instituição, pioneira em Santa Catarina no atendimento às pessoas com deficiência. “A Apae de Brusque é uma entidade majestosa, que presta um trabalho grandioso à comunidade. O que sempre buscamos é levar qualidade de vida às pessoas com deficiência e a suas famílias. Isso é o que nos move e motiva a continuar esse legado de amor e dedicação’, reforça.

A vice-presidente da Feapaes, Janice Krasniak, explica que acompanha a Apae de Brusque há muitos anos e que todos os reconhecimentos são merecidos. “É um trabalho de acolhimento verdadeiro, onde os alunos se sentem aconchegados, cercados por pessoas que realmente fazem a diferença. É por isso que a APAE de Brusque tem esse lugar de destaque e tanto respeito na comunidade.

Representando o governador Jorginho Mello, a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), Fernanda Martello Hermes, compartilhou a alegria de acompanhar este momento histórico. “O governo do Estado tem muito orgulho da Apae de Brusque e do seu desenvolvimento ao longo dos últimos 70 anos. É uma satisfação estar na cidade e participar deste ato especial”.