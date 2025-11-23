GALERIA – Chegada do Papai Noel marca início da programação de Natal em Brusque

Brusque abriu oficialmente, neste sábado, 22, a programação de fim de ano, que segue até 31 de dezembro. A agenda tem música, arte, luzes, neve artificial e atividades voltadas às famílias.

No sábado, o município deu o pontapé inicial do Natal Encantado 2025, que vai até 25 de dezembro.

A estreia da programação teve como destaque a chegada do Papai Noel no Shopping Gracher, às 15h, acompanhada pelo Coral Bethoven Júnior, da igreja Adventista de Guabiruba, Coral Tesouros do Céu e pela Orquestra de Violões Arte & Música, dentro do projeto Música de Natal Para Todos.

O jovem Dylan Pollheim do Coral Beethoven Júnior, da igreja Adventista, do bairro Lageado Baixo de Guabiruba, ficou muito feliz pela oportunidade de se apresentar.

“Estou muito feliz de poder estar aqui representando nossa comunidade. Natal é o momento de celebrar o nascimento de Jesus onde podemos nos alegrarmos com a fraternidade entre os irmãos”, pontua.

“O Papai Noel chegou hoje com muitas atrações neste dia especial. Nós temos algodão doce, pintura facial entre outras atrações para a criançada. Então venha prestigiar todos os dias o Papai Noel aqui no shopping. O Natal de Brusque está só começando, daqui pra frente é só alegria, presente, criançada na rua, venha com a gente” pontua a gestora do shopping, Gisela Gracher Stieven.

Fotos do evento

Fotos: Nayglon Goulart/Prefeitura de Brusque

Programação completa

Embora a programação tenha começado neste sábado, a abertura oficial do Natal Encantado será realizada no dia 5 de dezembro, na Praça Barão de Schneeburg. A solenidade marcará a chegada oficial do bom velhinho ao centro da cidade, que estará ainda mais iluminado e contará com atrações fixas, como a tradicional máquina de neve, com efeitos intensificados no período noturno.

O clima natalino também chegará aos bairros, por meio do carro do Papai Noel, que percorrerá diversas regiões distribuindo brinquedos às crianças e levando alegria para toda a comunidade. Confira a programação completa.