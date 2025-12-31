GALERIA – Chuvas: Defesa Civil de Brusque atualiza número de ocorrências registradas
Destaque vai para ponte de madeira no Cedro Alto que cedeu
A Defesa Civil de Brusque registrou 33 ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingiram o município. Os números estão atualizados até as 15h desta quarta-feira, 31. O destaque vai para a ponte de madeira na rua Batista Vailatti, no bairro Cedro Alto, que cedeu e deixou a comunidade isolada.
O órgão contabilizou 14 deslizamentos nos bairros Águas Claras, Azambuja, Bateas, Cedro Alto, Limeira Baixa, Primeiro de Maio, Poço Fundo e Rio Branco, além de quatro alagamentos nos bairros Águas Claras, Dom Joaquim e Cedro Alto.
Também foram registradas três quedas de árvores nos bairros Azambuja e Primeiro de Maio, além de três ocorrências com risco de queda nos bairros Azambuja, Dom Joaquim e Souza Cruz.
Houve ainda três rompimentos de tubulação nos bairros Bateas, Poço Fundo e Souza Cruz. A equipe também atendeu duas residências vulneráveis nos bairros Santa Rita e São Pedro, além de duas avaliações de ponte nos bairros Cedro Alto e Limeira Alta.
Por fim, foram registrados uma erosão fluvial no Zantão e um risco de deslizamento no bairro Águas Claras. Ao todo, há 103 pessoas desalojadas no município e duas residências interditadas.
O rio Itajaí-Mirim atingiu 4,32 metros, com alagamentos registrados nos fundos do Loteamento EMA II e no bairro Santa Mônica. Em Vidal Ramos, choveu 8,49 mm; em Botuverá, 78,97 mm; e, em Guabiruba, 39,80 mm.
O nível do rio em Brusque está em 1,77 metro. Já em Vidal Ramos, o nível é de 1,68 metro; em Guabiruba, 0,81 metro; e em Botuverá, 2,91 metros.
Nesta quarta, véspera de Ano Novo, o sistema de baixa pressão formado na costa do estado se desloca gradualmente para o alto-mar ao longo do dia, mas ainda influencia o transporte de umidade do oceano para o continente.
Durante a tarde e a noite, o calor e a elevada disponibilidade e transporte de umidade favorecem a ocorrência de temporais em todas as regiões.
Para receber alertas diretamente no celular, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o número do CEP da rua para o número 40199.
Os alertas também podem ser recebidos pelos aplicativos Telegram e WhatsApp, enviando mensagem para o número (61) 2034-4611, seguindo as orientações do chatbot da Defesa Civil estadual. Para relatar ocorrências, basta ligar para 199 ou 193.