O mês de setembro em Brusque ganha um brilho especial sempre que os ipês-amarelos começam a florescer. Neste ano de 2025, no entanto, o cenário no Clube Esportivo Guarani supera qualquer expectativa.

Mais de dez árvores, dispostas em perfeita sequência, explodem em tons vibrantes de amarelo e transformam o pátio do clube em um verdadeiro cartão-postal da cidade.

A cena, que remete a um quadro cuidadosamente pintado, tem interrompido rotinas e despertado encantamento.

Motoristas, pois, reduzem a velocidade, transeuntes interrompem o passo e celulares se erguem para capturar a beleza que se impõe diante do espaço encantador.

Casal troca olhares sob a luz suave da noite, com ipês amarelos ao fundo, criando então um cenário de rara beleza/Foto: Ciro Groh/O Município

Destaque em Brusque

O lago sereno e os jardins que embelezam o Clube Guarani ao longo de todo o ano agora ganham um destaque ainda mais radiante.

É como se a natureza tivesse escolhido este ponto da cidade para oferecer sua mais exuberante demonstração de beleza.

Frequentadores do clube descrevem a sensação de caminhar entre os ipês como um presente raro.

O amarelo intenso das flores contrasta com o céu de fim de inverno e anuncia, de forma silenciosa, a chegada da primavera.

Trata-se de uma transformação discreta, porém poderosa, que emociona pela simplicidade e pela grandiosidade ao mesmo tempo.

Mãe embala o filho com ternura enquanto os ipês amarelos, suavemente desfocados ao fundo, completam então a delicadeza desse momento especial em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Paisagem renovada em Brusque

Nesse contexto, não é apenas o clube que se ilumina. A paisagem de Brusque, já marcada por outros ipês espalhados pela cidade, encontra ali um ponto culminante de encanto.

Ano após ano, os ipês-amarelos lembram que a beleza pode surgir com força, mesmo nos dias frios.

A mudança das estações, além de renovar a paisagem, também transforma os olhares e os sentimentos de quem a contempla.

Com efeito, no Clube Guarani, essa renovação se traduz em expressões de surpresa, sorrisos espontâneos e olhares demorados.

São flores que, além de enfeitar o local, conectam gerações por meio de momentos de contemplação coletiva.

Jovem sentada no banco, com os ipês ao fundo emoldurando o clube de Brusque com um charme especial/Foto: Ciro Groh/O Município

As lindas fotos

As imagens retratam — com clareza e sensibilidade — cada detalhe dessa paisagem que tem encantado Brusque e emocionado quem tem o privilégio de presenciá-la.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

