A 20ª edição da Freundenfest, realizada neste sábado, 27 de setembro, no Clube Esportivo Guarani, ficará registrada na memória coletiva de Brusque como um dia de reencontros, música e emoção.

Mesmo sob o céu encoberto e garoa ocasional, mais de 500 pessoas, entre sócios e familiares, celebraram juntas em uma festa que transbordou alegria e pertencimento.

A programação começou às 10h e, a partir desse momento, o espaço então ganhou vida com as 23 barracas organizadas pelos grupos de associados.

Cada detalhe refletia dedicação e carinho, traduzidos em sorrisos, abraços e em uma atmosfera de convivência que poucos eventos conseguem proporcionar.

Brusque celebra música e sabor

O aroma dos food trucks espalhava-se pelo ar, misturando o frescor do chope artesanal ao sabor dos hambúrgueres, churros, crepes, pipoca, café e bolo, compondo um cenário digno de grandes festividades comunitárias.

A música conduziu o ritmo da festa. O sertanejo de Marcelo e Raimundo emocionou o público com interpretações marcantes, enquanto a Banda Orvalium trouxe a energia contagiante do rock, equilibrando tradição e modernidade em um mesmo palco.

Entre uma canção e outra, era possível perceber como os sons não apenas embalavam, mas também uniam gerações em um mesmo compasso.

Brusque vibra no clube

O período da tarde, contudo, reservava um dos momentos mais emblemáticos.

O ambiente já tomado pela vibração coletiva ganhou nova energia com a chegada de um carro de som que conduzia a comitiva da Fenarreco.

Ao som das típicas bandas germânicas, a rainha e as princesas foram recebidas com entusiasmo, acompanhadas dos figurantes caracterizados como marrecos, ícones das celebrações tradicionais da cidade.

O desfile improvisado pelo pátio do clube não apenas coloriu a festa, mas também reforçou a ponte entre duas celebrações que fazem parte da identidade cultural de Brusque.

Celebração contagiante

Encerrado às 18h, o encontro, pois, revelou-se muito mais do que uma atividade recreativa ao longo do dia.

Nesse contexto, o que se desenhou foi um retrato vivo do valor da coletividade, da importância de preservar tradições e, sobretudo, da força das relações construídas ao longo das décadas em uma comunidade que pulsa afeto.

Mesmo quando as nuvens cobriam o céu, era a alegria que então iluminava o ambiente — como se cada sorriso fosse um raio de sol que insistia em atravessar a garoa.

As lindas fotos

A galeria de imagens, disponível após os anúncios ao fim desta edição, convida à contemplação dos instantes que tornaram este sábado memorável.

Além disso, oferece uma narrativa visual que complementa e aprofunda o relato escrito.

Os registros fotográficos, por sua vez, capturam aquilo que as palavras raramente conseguem traduzir — revelando a emoção em estado puro.

Brusque vista no Clube Guarani

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

