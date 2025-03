GALERIA – Com a presença do delegado-geral da Polícia Civil de SC, nova sede da DIC de Brusque é oficialmente inaugurada

Foi inaugurada oficialmente na tarde desta quinta-feira, 20, a nova sede da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. O imóvel, localizado ao lado da Praça Sesquicentenário, pertence à prefeitura e foi cedido ao governo do Estado para a instalação da unidade.

A cerimônia contou com a presença do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel, do delegado regional Fernando de Faveri e do delegado responsável pela DIC de Brusque, Fernando Farias.

Também estiveram presentes prefeitos de Brusque, Guabiruba e Botuverá, vereadores, presidentes de entidades e policiais.

“Temos bons indicadores de segurança, mas isso não significa que podemos nos acomodar. Por isso, ver essa estruturação e a qualificação da DIC, assim como de toda a Polícia Civil, nos deixa muito felizes e confiantes de que esse bom trabalho continuará. Sabemos que contamos com um efetivo altamente qualificado, embora o ideal fosse termos mais policiais”, destacou André Vechi.

Agradecimento à comunidade

Durante o evento, foi assinada a criação de um fundo municipal para Guabiruba e entregue um novo fuzil de última geração para a DIC de Brusque.

“Essa nova estrutura é uma ferramenta essencial para a segurança pública, especialmente para Brusque e região. A Polícia Civil tem atuado fortemente para coibir crimes, e isso ajudou Santa Catarina a alcançar o status de estado mais seguro do país”, destacou Ulisses Gabriel.

O delegado-geral também agradeceu aos parceiros que contribuíram para a concretização da nova unidade, incluindo a prefeitura e empresários que fizeram doações.

“Além disso, estamos entregando três computadores de alto desempenho para a investigação criminal e um fuzil calibre 5.56 para Brusque. Queremos fortalecer essa administração próxima da comunidade, que tem sido uma grande parceira. Se a comunidade doar um fuzil, o estado disponibilizará outro”, afirmou.

Para o delegado regional Fernando de Faveri, concluir a obra foi uma grande conquista. Ele também agradeceu a todos os envolvidos no processo e destacou a importância da presença do delegado-geral na cerimônia.

“Esta inauguração nos traz grande satisfação. Além disso, nosso delegado-geral sempre nos prestigia com novos armamentos, o que fortalece ainda mais o nosso trabalho. Ver a comunidade se empenhando para reformar o espaço foi muito especial”, ressaltou.

O delegado Fernando Farias, chefe da DIC de Brusque, destacou a localização estratégica e as melhorias realizadas no prédio.

“Temos computadores de alto desempenho, recebidos da delegacia-geral e em parceria com o Fórum de Brusque, além de mobiliário doado por empresários, o que demonstra o apoio da comunidade. Minha porta está sempre aberta à população. Quem quiser denunciar ou conversar pode me procurar“, afirmou.

Marlon Sassi, presidente da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr), representou a Associação no evento e destacou novamente a participação dos empresários no processo de reforma do espaço.

“O nosso papel é estar junto, caminhar junto e prover o necessário para que isso aconteça. Brusque é referência para o Brasil inteiro nesse modelo da parceria entre as entidades, os empresários e a comunidade. Isso é muito importante, é um benefício para todos”.

