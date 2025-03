GALERIA – Comitiva italiana visita Botuverá para estreitar laços históricos e culturais

Botuverá recebeu a visita de uma comitiva da região de Bérgamo, na Itália, composta por representantes políticos e membros da Congregazione della Sacra Famiglia, situada na região da Lombardia. A visita ocorreu neste domingo, 2, e segue nesta segunda-feira, 3.

A delegação, formada por integrantes das cidades de Seriate, Osio e Brusaporto, tem como objetivo promover a troca de experiências institucionais e culturais entre as regiões.

A programação da visita teve início com uma missa celebrada na Igreja Matriz de Botuverá, marcada por um momento de grande emoção. Durante a cerimônia, o coral Giuseppe Verdi entoou cânticos cristãos no dialeto bergamasco, conectando os visitantes às raízes dos imigrantes que colonizaram o município.

Troca cultural

Após a celebração, a comitiva participou de um café da manhã no Salão Paroquial, seguido por um momento cultural de integração. O encontro contou com a troca de presentes e apresentações musicais, além da tradicional caipirinha brasileira, servida para amenizar o calor de 35ºC registrado no município. Em seguida, os visitantes foram recepcionados com um almoço tipicamente italiano antes de conhecerem algumas das principais atrações turísticas de Botuverá.

Para o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, a visita é motivo de grande orgulho e reforça a importância dos laços históricos entre a cidade e a região de Bérgamo.

“Isso é um prazer, é uma honra para nós botuveraenses, receber uma comitiva italiana da região onde vieram os nossos imigrantes, onde se fundou a nossa cidade. Eles se emocionaram com a apresentação do coral durante a missa, cantando no dialeto bergamasco. Para eles também é uma honra e uma alegria imensa ver o que aqueles imigrantes que saíram de lá, talvez até parentes deles, formaram aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país”, destacou.

A visita da comitiva segue com compromissos nesta segunda-feira, 3, quando os italianos visitam os principais pontos turísticos do município. No fim do dia, eles encerram a missão em Botuverá, levando consigo um pouco mais da história e da cultura da cidade.

Integrantes da comitiva italiana

1. Irmã Chiara Rivola – Madre Superiora da Congregação da Sagrada Família

2. Daniele Pinotti – Chefe do escritório de projetos escolares da Sagrada Família

3. Bruna Capoferri – Diretora da escola Sagrada Família

4. Tomaso Tiraboschi – Membro do Conselho de Administração do Colégio Sagrada Família

5. Roberto Lo Monaco – Vice-prefeito de Brusaporto

6. Nicoló Aceti – Operador de vídeo

