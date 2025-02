GALERIA – Como foi a posse da nova diretoria e conselhos da Ampe Brusque em fotos

A nova diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (AmpeBr) tomou posse na noite desta quarta-feira, 26, no Bandeirante. Os integrantes ocuparão os cargos durante o biênio 2025-26.

O presidente da entidade, Mauro Schoening, foi reconduzido ao cargo. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Logo no início da cerimônia, os membros da diretoria receberam o termo de posse. Abaixo, estão fotos do momento.

Confira a galeria

