GALERIA – Comunidade Cristo Rei, de Brusque, celebra jubileu de 50 anos com missa solene
Ela foi fundada em 18 de outubro de 1975, no São Luiz
A noite de sábado, 18, foi especial para a comunidade Cristo Rei, no bairro São Luiz, em Brusque, que celebrou o Jubileu de 50 anos de fundação. Após um tríduo preparatório, que fez memória ao passado, agradeceu pelo presente e orou pelo futuro, a missa solene, presidida pelo pároco, padre Hélio Feuser, marcou as comemorações. Após a celebração a comunidade foi convidada para confraternizar com um café.
“Este dia 18 é de fato o dia que iniciou a caminhada da comunidade. Sempre que celebramos um Jubileu fazemos memória de todos aqueles que fizeram parte desta história de alguma maneira. Sabemos que todo começo é difícil, o bairro estava se desenvolvendo e a igreja cresceu junto dele. Também é importante falarmos da escolha do padroeiro, que foi o Cristo Rei, e sabemos todo o significado e sentido que Ele tem para a nossa Igreja. De fato, hoje é dia de dizer obrigado, de agradecer a todos que contribuíram para que chegássemos até aqui, sejam eles sacerdotes, catequistas, coordenadores e fiéis, porque sabemos o quão complexo é a formação de uma comunidade”, falou o pároco, padre Hélio Feuser.
Fotos: Amabile Nazário/Ideia Comunicação
Desde quarta-feira, 15, a comunidade se preparou para viver o momento festivo. A integrante do Conselho Pastoral da Comunidade (CPC), Ilca Imhof Habitzreuter, conta que os dias vividos foram de muita gratidão e orgulho de toda a história de cinco décadas.
“É uma alegria enorme celebrar os 50 anos e fazer parte dessa trajetória tão bonita. Fizemos uma preparação linda, com grande participação de todos. No primeiro dia, foi uma volta ao passado, homenageamos os ex-coordenadores. Já no segundo dia, tivemos um olhar para as pastorais e coordenação atuais, que são os pilares que sustentam a nossa comunidade. E no terceiro dia celebramos o futuro, que são as crianças e os jovens, pois entendemos que eles são o futuro da Cristo Rei. Foram momentos maravilhosos que tocaram muito o coração de cada fiel”, contou.
A Comunidade Cristo Rei, no bairro São Luiz, foi criada em 18 de outubro de 1975, a partir do desejo de Mario e Helena Zimmermann em construir uma capela para os moradores da região. A iniciativa contou com o apoio do então vigário, padre Henrique Boing, e de cerca de 200 famílias, que se uniram para transformar o sonho em realidade.
As primeiras missas foram realizadas no campo do São Luiz Esporte Clube, onde hoje está a Casa de Retiro Padre Dehon, tendo o padre João da Cruz como um grande incentivador. Na época, a escolha do padroeiro, Cristo Rei, se deu através de uma votação entre os moradores.
Com o tempo, a fé e o empenho dos fiéis se materializaram em conquistas concretas. Uma comissão foi formada para arrecadar fundos para a compra do terreno, e logo um galpão de madeira, medindo 3×6 metros, foi erguido em mutirão. A imagem de Cristo Rei veio de São Paulo e foi recebida com festa no primeiro festejo de Cristo Rei, em novembro de 1976.
A pedra fundamental da capela foi lançada em março de 1979, e, ainda no mesmo ano, os fiéis celebraram a primeira missa dentro do novo espaço, mesmo inacabado. “Os sinos foram doados pelo senhor Paulo Bauer, e os bancos, pelas famílias da comunidade. Cada detalhe tem um pouco da nossa história e da dedicação do nosso povo”, destaca o coordenador da comunidade Edson Habitzreuter.
Na década de 1980, a comunidade ampliou o espaço, construindo salas de alvenaria para catequese, reuniões e confraternizações. Desde então, a capela tem sido palco de momentos que unem fé, convivência e solidariedade. “Realizamos diversas atividades que fortalecem nossos laços e mantêm viva a chama da fé, como o Clube de Mães, o grupo de idosos, o Apostolado da Oração, o Terço dos Homens e das Mulheres, o coral e as festas comunitárias”, afirma o coordenador.
Atualmente, a Comunidade Cristo Rei acolhe cerca de 470 fiéis e conta com uma estrutura ativa de grupos e pastorais: 162 crianças participam da catequese, 92 idosos integram o clube da terceira idade, e 90 voluntários colaboram nas diversas pastorais.