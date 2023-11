GALERIA – Comunidade de Brusque faz mutirão de limpeza de escolas após chuvas intensas

Diante da previsão de cheias para sexta-feira, 17, alunos e servidores da rede municipal de ensino foram dispensados de suas atividades por questões de segurança. No entanto, a comunidade e servidores da Educação de Brusque realizaram na manhã deste sábado, 18, um mutirão para limpeza das unidades de ensino atingidas pelas chuvas.

“Durante a noite, mantivemos o monitoramento nas unidades. Embora tenhamos enfrentado algumas situações adversas, estamos trabalhando em conjunto para restabelecer a normalidade”, comenta secretária de Educação, Franciele Mayer.

O Centro de Educação Infantil (CEI) Professor Raul Amorim, localizado no Emma II, que começará a funcionar no ano letivo de 2024, foi a unidade de ensino mais afetada. A água invadiu as salas da unidade, deixando sujeira e lama. Alguns móveis da cozinha e da lavanderia foram danificados.

As escolas Sofia Dubiella, no Santa Rita, e o CEI Tia Trude, no Dom Joaquim, também receberam a atenção do mutirão. Prevendo a possibilidade de inundação, a equipe protegeu todos os itens essenciais.

“Esta manhã, mais de 50 pessoas se reuniram no Emma para realizar a limpeza da unidade. Existem pessoas boas neste mundo, e quando se unem, coisas extraordinárias acontecem. Em menos de três horas, concluímos toda a higienização, havendo apenas perdas materiais”, conclui a secretária.

Confira fotos do mutirão:

