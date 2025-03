GALERIA – Confira como está situação no bairro Zantão após danificação de galeria

O trânsito na rua Arnoldo Ristow segue prejudicado nesta quarta-feira, 19, devido ao cedimento de parte de uma galeria no bairro Zantão, em Brusque, que ocorreu na tarde da última terça-feira, 18.

Equipes da Secretaria de Obras atuam no local desde a noite de terça. Um homem que opera a escavadeira no local disse que nesta manhã é realizada a limpeza do espaço para a chegada das novas estruturas da galeria. O funcionário não soube dizer quanto tempo pode levar para o fluxo voltar ao normal. “Tem que ver a hora que chegar as galerias, se chega hoje ou amanhã”.

Conforme ele, pedaços de bambu trancaram a passagem da galeria, o que aumentou a presença de entulhos. Logo, a água chegou até o asfalto. Esse conjunto de fatores danificou a galeria, que acabou rompendo.

Relatos

A moradora de uma casa que fica às margens do curso d’água estava em casa no momento em que parte da galeria cedeu e relatou parte do susto. “Começou a dar um início de buraco no asfalto, aí quando eu entrei para dentro de casa com a minha vizinha, a gente só escutou um barulho. Aí quando fomos olhar, o asfalto já havia caído. Foi a força da água que derrubou”.

De acordo com ela, esta foi a segunda vez que um fato como esse aconteceu. “Acho que a outra aconteceu em 2010 ou 2011. Uma outra vez entrou água na minha casa. Desta vez não chegou a entrar, graças a Deus, mas eu me assustei bastante”.

Um vizinho também presenciou o momento enquanto voltava do trabalho. “Estava vindo para casa, de serviço, por volta das 4h30, quando cheguei aqui veio uma moita de bambu, onde fechou o bueiro, aí a água começou a subir e invadiu tudo aqui”.

Ele mencionou ainda que, de certa forma, foi uma sorte parte da galeria ter sido danificada, senão, a água teria atingido residências.

O rompimento da galeria prejudicou também o abastecimento de água na região e no bairro Cedrinho.

Caminhão preso

Um caminhão que passava pela rua Arnoldo Ristow, próximo da galeria, ficou preso ao passar por um acesso feito por moradores. O fato prejudicou ainda mais o trânsito, mas o operador da máquina escavadeira ajudou a abrir um novo caminho.

Posteriormente, o caminhão retirado com auxílio de uma das máquinas que atua no local.

Confira imagens:

Créditos: Vitor Souza/O Município

