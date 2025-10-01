GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema

Estudantes da escola Padre João Stolte, em Botuverá, foram recebidos no Cine Gracher da Havan na manhã desta quarta-feira, 1º. Eles acompanharam a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos”, produzido pelo jornal O Município. A diretora da escola, Diléia Colombi, também marcou presença.

O filme mostra como a comunidade de Botuverá valoriza a cultura do dialeto bergamasco, uma “língua local” trazida pelos imigrantes italianos e falada até os dias atuais na cidade.

Será realizada mais uma sessão, exclusiva para alunos, professores e convidados. A exibição na manhã desta quarta foi destinada aos estudantes dos 8º e 9º anos matutino da escola Padre João Stolte.

Botuverá: Terra dos Bergamascos, como série de documentários produzida em 2023 e 2024, está disponível no YouTube. Na plataforma, está dividida em 16 episódios, que duram em torno de dez minutos cada. Cada episódio busca explorar, de forma detalhada, um aspecto específico do cultivo da cultura ítalo-bergamasca de Botuverá.

A ação cultural “Cine Educação – Botuverá: Terra dos Bergamascos”, que leva os adolescentes ao cinema, é executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Fundação Catarinense de Cultura.

