GALERIA – Confira como foi o desfile de comemoração aos 63 anos de Guabiruba

Foi realizado na manhã de terça-feira, 10, o tradicional desfile cívico em celebração ao aniversário de 63 anos de Guabiruba. O evento ocorreu na rua Brusque na data do aniversário da cidade.

Participaram do desfile escolas, entidades e representantes do município. Confira abaixo fotos do desfile:

