GALERIA – Confira imagens do show de Gusttavo Lima durante a Feijoada Bergamasca

A Feijoada Bergamasca divulgou as fotos do grande show do Gusttavo Lima, realizado na noite de sábado, 23, em Brusque. Uma multidão se reuniu no terreno ao lado do pavilhão da Fenarreco para acompanhar a apresentação.

No ritmo do sertanejo, o público tirou chapéu e botas do armário para ver o Embaixador, que não decepcionou.

A estrutura montada para a festa impressionou desde a abertura dos portões, às 12h12. O palco, com 50 metros de largura por 16 metros de altura, serviu de cenário para um show que movimentou o público do início ao fim.

Quem não comprou ingresso deu um jeitinho de acompanhar a apresentação do lado de fora, seja subindo em muros e grades ou até sentado em cadeiras de praia.

Confira imagens do evento:

1 de 23
@gumamiranda
@gumamiranda
@gumamiranda
@gumamiranda
@gumamiranda
Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Família curtindo show às margens da rodovia Antônio Heil | Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Fãs sobem em grade para acompanhar show do Gusttavo Lima | Vitor Souza/O Município
Moradores acompanhando show do Gustavo Lima de fora dos espaço da festa | Vitor Souza/O Município
Moradores acompanhando show de cima de um muro na rodovia Antônio Heil | Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Pai e filho subiram em grade de contenção para ver o show do Embaixador | Vitor Souza/O Município
Chapéus foram os principais acessórios usados nos looks dos fãs | Vitor Souza
Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município
Vendedores aproveitaram para vender chapéus na entrada da festa | Vitor Souza/O Município
Para o show, fãs calçaram botas para acompanhar a pegada sertaneja do show | Vitor Souza/O Município
Vitor Souza/O Município

