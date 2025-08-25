GALERIA – Confira imagens do show de Gusttavo Lima durante a Feijoada Bergamasca

A Feijoada Bergamasca divulgou as fotos do grande show do Gusttavo Lima, realizado na noite de sábado, 23, em Brusque. Uma multidão se reuniu no terreno ao lado do pavilhão da Fenarreco para acompanhar a apresentação.

No ritmo do sertanejo, o público tirou chapéu e botas do armário para ver o Embaixador, que não decepcionou.

A estrutura montada para a festa impressionou desde a abertura dos portões, às 12h12. O palco, com 50 metros de largura por 16 metros de altura, serviu de cenário para um show que movimentou o público do início ao fim.

Quem não comprou ingresso deu um jeitinho de acompanhar a apresentação do lado de fora, seja subindo em muros e grades ou até sentado em cadeiras de praia.

Confira imagens do evento:

1 de 23

