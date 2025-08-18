O último fim de semana em Brusque foi marcado por intensa devoção, confraternização e alegria compartilhada, durante a tradicional Festa de Nossa Senhora de Azambuja.

*No fim desta edição, uma galeria de fotos mostra os momentos mais marcantes da festa.

O evento, um dos mais emblemáticos do calendário religioso local, atraiu fiéis não apenas da cidade, mas também de diversos municípios de Santa Catarina e até de outros estados, consolidando-se como símbolo de fé, união e tradição.

As missas realizadas no domingo, em cada um de seus horários — 8h30, 10h, 13h, 14h30, 16h e 19h — contaram com a presença de um público expressivo, confirmando a importância do Santuário para a comunidade.

O ponto alto, por sua vez, foi a missa solene das 10h, presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, momento de especial significado para os devotos.

Com efeito, o reitor, padre José Henrique Gazaniga, destacou que “a participação de todos reforça o espírito de comunhão e a fé que nos une”.

Festa acolhedora

Além da programação religiosa, a festa ofereceu uma série de atrações que encantaram visitantes e moradores.

No sábado, o churrasco reuniu famílias e amigos, enquanto no domingo, o buffet livre e as tradicionais cucas, pastéis e cachorros-quentes resgataram memórias afetivas, reforçando o clima de confraternização.

Atividades lúdicas, como bingo e roda da fortuna, garantiram diversão para pessoas de todas as idades, tornando o evento ainda mais acolhedor e inclusivo.

O pátio do Santuário, tradicional ponto de encontro após as celebrações, recebeu novamente barracas com comidas típicas, cafés e artesanatos, compondo uma atmosfera festiva e animada.

Além disso, o espaço foi palco de reencontros, sorrisos e momentos compartilhados que aqueceram o coração dos presentes.

A festa e o Morro do Rosário

A festa de Azambuja, que neste ano celebrou os 75 anos do Morro do Rosário como símbolo de fé e peregrinação, consolidou-se então como um evento de grande relevância, entrelaçando religiosidade, tradição e cultura local.

Paralelamente, uma missa solene foi celebrada no alto do morro no sábado, conferindo ainda mais significado à data e emocionando os fiéis presentes.

As cenas marcantes

A galeria de fotos, pois, exibida ao final da publicação, retrata de forma clara e objetiva os melhores momentos vividos ao longo do fim de semana.

Por meio dessas imagens, é possível reviver a energia, a fé e a alegria que marcaram mais uma edição desta importante celebração.

As imagens da festa

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

